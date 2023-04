Último dia para solicitar a isenção no Enem

Hoje (28) é o último dia para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 e justificar a ausência na edição do ano passado, caso o candidato tenha faltado aos dois dias de prova. Ambos os procedimentos devem ser feitos na Página do Participante: https://bit.ly/3tkcgiS. Todos os motivos para justificar a ausência estão listados no Edital n.º 20/2023, disponível em https://bit.ly/3HeUbKD.

Para ter direito à isenção, é preciso estar cursando o último ano do ensino médio, em qualquer modalidade, em escola da rede pública, declarada ao Censo Escolar; ter cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada, tendo renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio; e estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), desde que informe o seu Número de Identificação Social (NIS) único e válido.

Todos os interessados em realizar o Enem 2023 devem se inscrever, de 05 a 16 de junho, na Página do Participante. O candidato que conseguiu a isenção da taxa em 2022, mas não compareceu a nenhum dos dias de prova, deve justificar a ausência para poder solicitar a isenção neste ano.

Quem deseja ingressar no ensino superior em 2024 deve realizar o Enem. Ele é utilizado por instituições públicas e privadas como critério único ou complementar em seus processos seletivos, por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni), além de servir de parâmetro para o acesso a auxílios do Governo Federal, como Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).