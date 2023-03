Últimos dias para se inscrever na Unipampa

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) está com as inscrições do processo seletivo de Ingresso por Notas do Ensino Médio abertas até segunda-feira, dia 27. O certame visa formar um cadastro reserva para a ocupação das vagas remanescentes da Chamada por Nota do Enem, que deverão ser divulgadas a partir de 06 de abril.

Em Caçapava, há previsão de que sejam ofertadas vagas nos cursos de Ciências Exatas, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia de Minas, Geofísica e Geologia.

Pode participar da seleção qualquer pessoa que tenha concluído o ensino médio. Serão consideradas as notas de Matemática e de Língua Portuguesa.

A lista preliminar de candidatos classificados será divulgada a partir de 29 de março, e a final a partir de 04 de abril. O edital com todas as informações sobre a seleção está disponível em http://bit.ly/3SN7E0Q. As inscrições devem ser feitas em http://bit.ly/3QrOko0.

Foto: Divulgação