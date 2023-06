Unipampa abre inscrições para Mestrado em Caçapava

Estão abertas, até 18 de agosto, as inscrições para o curso de Mestrado Profissional em Engenharia Mineral, da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) – Campus Caçapava. Ao todo, são ofertadas 10 vagas: oito de ampla concorrência; uma reservada para servidores técnico-administrativos em educação da instituição; e uma reservada a candidatos negros, indígenas e pessoas com deficiência.

O curso terá três linhas de pesquisa: Gestão Ambiental e Sustentabilidade na Mineração, Prospecção Mineral e Planejamento Mineiro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em https://bit.ly/3NIyNRy. Maiores informações estão disponíveis no edital que rege o processo seletivo, em https://bit.ly/46ePB9X.

Imagem: Divulgação