UNIPAMPA: Campus Caçapava deve receber recursos

O campus Caçapava da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) deve receber R$ 220 mil através de uma emenda do ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta (PT). O anúncio foi feito através do perfil do campus no Instagram, na quarta-feira, dia 15.

De acordo com a publicação, em 2022, a direção do campus articulou junto ao então deputado Pimenta o pedido de uma emenda parlamentar para a infraestrutura de dois novos laboratórios de informática. Com o recurso, deverão ser adquiridos equipamentos e reestruturadas duas salas, que servirão para atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Quando os laboratórios estiverem prontos, poderão ser realizadas ações junto à comunidade caçapavana, como cursos e treinamentos em diversas áreas. Além disso, eles também serão destinados a ações de formação inicial e continuada de professores que atuam no município e na região.

Foto: Divulgação