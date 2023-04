Unipampa promove novo processo seletivo

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) está promovendo uma nova edição do processo seletivo para ingresso por notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições já estão abertas e vão até terça-feira, dia 11. Elas podem ser feitas em http://bit.ly/3KA9ZJK.

Há vagas em todos os campi da universidade. Para Caçapava, é possível se inscrever para Ciências Exatas, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia de Minas, Geofísica e Geologia.

A lista preliminar de classificação deve ser divulgada na quinta-feira, dia 13. Então, o candidato terá até às 14h do dia 17 para comparecer à secretaria do campus onde se localiza o curso para o qual se inscreveu para confirmar o interesse na vaga. Também no dia 17, deve ser divulgada a lista final de classificação. O edital completo está disponível em https://bit.ly/3Ucr5AA.

Foto: arquivo Gazeta