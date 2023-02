Unipampa prorroga prazo de processo seletivo

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) prorrogou até 23 de fevereiro as inscrições para o processo seletivo para ingresso por notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). São ofertadas 1.070 vagas em 63 cursos de graduação, incluindo o novo curso do Campus Caçapava, Engenharia de Minas.

Também houve uma alteração nos requisitos para participação. Agora, podem concorrer às vagas quem tiver feito o Enem em 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ou 2022, independentemente de inscrição ou participação no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2023. É exigida a obtenção de nota mínima de 300 pontos na prova de Matemática e suas Tecnologias; 300 pontos na de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; 300 pontos na de Ciências Humanas e suas Tecnologias; 300 pontos na de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; e 300 pontos na de Redação.

Além das vagas ofertadas agora, as remanescentes do Processo Seletivo SiSU/Unipampa 2023/1 poderão ser preenchidas por candidatos classificados ou suplentes neste processo. As inscrições devem ser feitas em https://bit.ly/3kbbq6T. O resultado preliminar está previsto para 24 de fevereiro, e o final para o dia 28 do mesmo mês. Maiores informações podem ser obtidas no Edital que regula o processo seletivo, em http://bit.ly/3HSponm.

