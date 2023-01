Unipampa realiza processo seletivo

Estão abertas, até o dia 31 de janeiro, as inscrições para o processo seletivo para ingresso por notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na Universidade Federal do Pampa (Unipampa). São ofertadas 1.070 vagas em 63 cursos de graduação, incluindo o novo curso do Campus Caçapava, Engenharia de Minas.

Pode participar da seleção quem tiver feito o Enem em 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ou 2021, independente de inscrição ou participação no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2023. É exigida a obtenção de nota mínima de 300 pontos nas provas de Matemática e suas Tecnologias; 300 pontos nas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; 300 pontos nas de Ciências Humanas e suas Tecnologias; 300 pontos nas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; e 300 pontos na prova de Redação.

Além das vagas ofertadas agora, as remanescentes do Processo Seletivo SiSU/Unipampa 2023/1 poderão ser preenchidas por candidatos classificados ou suplentes neste processo.

As inscrições devem ser feitas em https://bit.ly/3kbbq6T. O resultado preliminar está previsto para 1º de fevereiro, e o final para o dia 08 do mesmo mês. Maiores informações podem ser obtidas no Edital que regula o processo seletivo, em https://bit.ly/3jZ4wkY.

Confira a lista completa de cursos com vagas ofertadas: Campus Alegrete: Engenharia Agrícola; Ciência da Computação; Engenharia Elétrica; Engenharia de Telecomunicações; Engenharia Civil; Engenharia de Software; e Engenharia Mecânica. Campus Bagé: Engenharia de Alimentos; Engenharia de Computação; Engenharia de Energias; Engenharia de Produção; Engenharia Química; Física; Letras – Línguas Adicionais Inglês, Espanhol e Respectivas Literaturas; Letras – Português e Literaturas de Língua Portuguesa; Matemática; Música; e Química. Campus Caçapava: Ciências Exatas; Engenharia Ambiental e Sanitária; Engenharia de Minas; Geofísica; e Geologia. Campus Dom Pedrito: Agronegócio; Ciências da Natureza; Enologia; e Zootecnia. Campus Itaqui: Agronomia; Ciência e Tecnologia de Alimentos; Engenharia Cartográfica e de Agrimensura; Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (turno integral); Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (noturno); Matemática; e Nutrição. Campus Jaguarão: Gestão de Turismo; História; Letras – Espanhol e Literatura Hispânica; Letras – Português e Literaturas da Língua Portuguesa; Pedagogia; e Produção e Política Cultural. Campus Santana do Livramento: Ciências Econômicas; Administração (Matutino); Administração (Noturno); Gestão Pública; e Relações Internacionais. Campus São Borja: Ciências Sociais – Ciências Política; Comunicação Social – Publicidade e Propaganda; Jornalismo; Relações Públicas; e Serviço Social. Campus São Gabriel: Biotecnologia; Ciências Biológicas (Bacharelado); Ciências Biológicas (Licenciatura); Engenharia Florestal; Fruticultura; e Gestão Ambiental. Campus Uruguaiana: Engenharia de Aquicultura. Cursos à distância (EAD) – Jaguarão Letras – Português (Polos Alegrete, Caçapava, Dom Pedrito Jaguarão e Santana do Livramento).

Foto: arquivo Gazeta