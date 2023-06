VESTIBULAR EXTRAORDINÁRIO UFSM: Inscrições encerram na segunda

Encerram nesta segunda-feira, dia 12, as inscrições para o vestibular extraordinário da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). As provas estão marcadas para 09 de julho, e devem ser realizadas em Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões e Santa Maria, em dois turnos: manhã, das 8h às 12h, e tarde, das 14h às 18h.

O processo classificatório será constituído por uma prova com 86 questões de múltipla escolha e uma prova de redação, contemplando habilidades das diferentes áreas da Educação Básica. São ofertadas 458 vagas para os cursos do Campus Sede (Santa Maria); 68 para os cursos do campus de Cachoeira; e 17 para o curso do campus Palmeira das Missões, totalizando 543 vagas para ingresso no segundo semestre letivo de 2023.

As inscrições podem ser feitas em https://bit.ly/3oaFfXu e custam R$ 80,00. Os locais onde cada candidato deverá realizar o vestibular devem ser divulgados no dia 29. Outras orientações estão disponíveis no manual do candidato, em https://bit.ly/3OrGTPr.

