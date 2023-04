Vo2 Esportes promove a primeira etapa do Circuito Correr & Caminhar 2023

A Vo2 Esportes promove, neste domingo, dia 16, a 1ª Rústica Universidade Unopar Caçapava do Sul. Esta é a primeira etapa do Circuito Correr & Caminhar Caçapava do Sul 2023, e terá largada às 9h, em frente ao polo da Unopar, na Rua Benjamin Constant, 1261.

– O Circuito será composto de sete etapas neste ano, cada uma delas levando o nome de uma empresa da cidade ou de uma pessoa entusiasta do esporte – explicou um dos organizadores do evento, Gabriel Borges Gasparoto.

Nesta etapa, serão disputadas provas nos naipes masculino e feminino, e em três modalidades: caminhada 3km (para maiores de 10 anos. Participantes com idade inferior a 16 anos deverão estar acompanhados por um responsável), corrida 5km (para maiores de 16 anos) e corrida kids (para menores de 16 anos).

As inscrições são limitadas a 200 participantes e podem ser feitas até às 22h de hoje, dia 14, em https://www.vo2esportes.com/. Maiores informações podem ser obtidas pelo e-mail vo2esportescontato@gmail.com ou pelo telefone/WhatsApp (55) 9 9714-9397.