Aparicio Félix Neto (sentado de óculos) participou do curso na Sogipa

(Divulgação/CBAt)

Com a participação de 36 inscritos, entre técnicos, professores e acadêmicos de Educação Física, entre eles, o caçapavano Aparício Félix Neto (Escola Estadual Gladi Machado – Minas do Camaquã) está sendo realizado em Porto Alegre, o Curso para Treinadores Nível I IAAF, em uma promoção da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), com realização da Federação de Atletismo do Estado do Rio Grande do Sul (FAERGS) e apoio da Sogipa.

As atividades, que tem o professor Kiyoshi Takahashi, do Pinheiros, como ministrante, começaram na segunda-feira (dia 5) e prosseguem até a próxima segunda-feira (12). As aulas práticas e teóricas acontecem nas dependências da Sogipa, clube que comemora 151 anos de existência.

Os participantes são das cidades de Porto Alegre, Ivoti, Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul, Canoas, Campo Bom, Sapucaia do Sul, Alvorada, Caçapava do Sul, Uruguaiana, Santiago, Viamão e Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, além de Leme, Itararé e Tatuí, de São Paulo.

A iniciativa faz parte do Programa Caixa de Cursos Técnicos e Clínicas de Atletismo, da CBAt.

Assessoria de Imprensa da CBAt