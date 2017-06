Projeto Educar para Transformar da RGE Sul em Caçapava

(Fotos: Divulgação / Projeto Educar para Transformar)



Com o objetivo de levar a temática da sustentabilidade para dentro das escolas públicas, o projeto Educar para Transformar, da concessionária de energia elétrica RGE Sul, realiza atividades em Caçapava do Sul na próxima terça e quarta-feira (27 e 28). Estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental vivenciarão as ações educativas no Ginásio de Esportes Dr. Ciro Carlos de Melo – Melão – em dois turnos, com início às 9h e às 13h30min.

O projeto itinerante visa à formação de sociedades mais conscientes e comprometidas com o planeta. Para isso aposta na educação, por meio da abordagem dos temas energia, água, resíduos e mobilidade e suas aplicações no dia a dia. Até setembro, o terceiro ciclo do Educar para Transformar percorrerá os 118 municípios da área de abrangência da empresa.

Serão realizadas 300 ações gratuitas, que se dividem em dois momentos. Os Seminários Regionais – capacitações específicas para educadores – têm como tema “Educação para a formação de sociedades sustentáveis” e contemplam em sua programação oficinas, workshops e uma mesa redonda com três palestrantes.

Já as Ações são momentos de aprendizagem por meio de atividades lúdicas, desenvolvidas para alunos do 1º ao 5º ano e realizadas em cada um dos municípios. Integram as atividades um grande círculo para a encenação de um espetáculo teatral, além de jogos e dinâmicas sobre o uso seguro e eficiente de energia elétrica, destino correto do lixo, consumo consciente de água e mobilidade. Nas duas ocasiões são entregues materiais pedagógicos – Revista do Professor, Revistas dos Alunos e CD – para fomentar a continuidade dos trabalhos nas escolas.

Pertencente ao Programa de Eficiência Energética da RGE Sul, o projeto é realizado em parceria com as Prefeituras – por meio das Secretarias Municipais de Educação – e Coordenadorias Regionais de Educação. A iniciativa percorreu 79 cidades nos seus dois primeiros ciclos (2012 e 2014/2015), com a participação de mais de 204 mil pessoas.