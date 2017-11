Sabor uruguaio com uma pitada de pub inglês

Vinícius de Azevedo Poglia e Darcyane Rodrigues de Melo

El Rancho Parrillados Pub é a nova atração gastronômica em Caçapava. Inaugurado no dia 10 de outubro deste ano, em uma casa antiga na rua Benjamin Constant 1.362, o espaço com decoração rústica foi projetado para que o cliente sinta-se à vontade, saboreando um cardápio variado da culinária inspirada no estilo uruguaio.

No bar há uma variedade de cervejas artesanais, nacionais e importadas, além de vinhos e espumantes, que poderão ser degustados ao som de uma boa música.

O restaurante é de propriedade de Vinícius de Azevedo Poglia, 38 anos, que depois de 20 anos trabalhando com tecnologia da informação em Porto Alegre decidiu voltar para a terra natal e empreender na área gastronômica.

– No meu caso, sempre fui o assador oficial nas reuniões em família e nos churrascos com os amigos. Abrir um restaurante neste segmento era uma ideia antiga, pois como consumidor sentia a necessidade de um espaço diferenciado em nossa cidade. Nosso propósito não é comercializar refeições e sim proporcionar uma experiência de boa mesa e bebida em um ambiente agradável– disse Poglia.

Para chegar ao novo conceito de restaurante que une parilla e pub, Vinícius e a esposa, a psicóloga Darcyane Rodrigues de Melo, visitaram restaurantes prestigiados no Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai.

A decoração do El Rancho é outro atrativo do lugar, a utilização de materiais de demolição, oriundos da reforma da casa, além de peças de ferro velho garimpadas pela cidade, peças de antiquário, como gramofone e rádios antigos dão um charme especial e embelezam o ambiente.

A arquitetura externa da casa construída no início do século passado foi preservada e o interior recebeu intervenções para transformá-la em ambiente funcional e agradável aos clientes – revela o empresário.

– O nome El Rancho Parrillados Pub foi inspirado na ferragem “Rancho Grande” de meu avô Atílio Poglia, uma loja tradicional da cidade de década de 1930 que vendia de armas, materiais de construção a utensílios domésticos – revela.

O restaurante funciona de terça-feira a sábado a partir das 19h30min e domingo ao meio-dia. Em dias especiais, o espaço conta com música ao vivo (MPB, Pop Rock e Nativista).



Fotos: Marcelo Marques e Divulgação