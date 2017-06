Ela pediu ele em casamento no Dia dos Namorados

Patrícia e Tuty (Foto: Patryne Oliveira)



A microempreendedora Patrícia Munhoz surpreendeu os namorados presente no Jantar à luz de velas realizado no dia 12 de junho no CTG Sentinela dos Cerros, em Caçapava do Sul. Principalmente seu namorado, Tuty Zanella, proproprietário de uma distribuidora de Erva Mate.

Durante o jantar, Patrícia pediu Tuty em casamento. Um vídeo foi exibido mostrando fotos do casal, no final uma mensagem de amor e o convite: você aceita casar comigo? Ele, claro, aceitou.

As imagens foram registradas pela fotógrafa Patryne Oliveira, que postou em sua página no Facebook com as seguintes frases: quem disse que mulher não pode fazer um pedido de casamento? Para o amor não existe regras.



