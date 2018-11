Thayná é de Bauru (SP) e Elisangela de Belém, no Pará

Elisangela Ferreira, 24 anos está a 4.010 quilômetros distante de casa, em Belém, capital do estado do Pará. Thayná Oliveira, 22, um pouco mais perto, a jovem mora em Bauru, São Paulo, a 1.309 quilômetros de Caçapava.



As duas “Sisters” (irmãs), assim como outras duas meninas e dois meninos, deixaram a família, o trabalho, namorados e os estudos para cumprir uma missão na cidade: apresentar o evangelho aos caçapavanos. Elas irão ficar um ano por aqui, os meninos permaneceram dois anos.



O grupo integra a Missão Porto Alegre Sul da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com sede em Salt Lake City, nos Estados Unidos. A Sister Oliveira, como é chamada, é membro da Igreja há cinco anos, e a Sister Ferreira há três. Para servir de forma voluntária da missão, as duas enviaram documentos e exames médicos para a sede americana, que avalia se os jovens estão aptos para desempenhar o trabalho nas comunidades.



– Nosso trabalho é apresentar o Evangelho às pessoas. Resolvemos deixar nossas casas para compartilhar com as pessoas a experiência que temos por crermos em Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, que nos traz consolo, tranquilidade e paz – disse.



O dia a dia das jovens começa cedo. Elas acordam às 6h30min para praticarem 30 minutos de exercícios, tomar banho e café da manhã. Das 8h às 9h, hora de estudo, das 9h às 9h30min, planejamento das atividades do dia, 9h30min às 10h, estudo com companheira, e após saem para rua para visitas e outras atividades.



– Como o trabalho é voluntário, para fazermos as refeições contamos com a ajuda dos irmãos. Atualmente temos 60 membros atuantes em Caçapava e outras dezenas que frequentam a Igreja eventualmente – conta a Sister Oliveira.

Um dos trabalhos realizados pelos missionários é apresentar o site na internet Family Search, onde é possível criar a árvore familiar (genealógica).



– Quem desejar nossa ajuda, basta nos procurar na Igreja, na rua Ulhôa Cintra, que teremos o prazer em ajudá-los. A árvore familiar é extraordinária, pois saberemos quem foram nossos antepassados, onde viviam e outras informações importantes sobre nossa descendência. Além de possibilitar o pedido de nacionalidade de outros países – afirma a jovem.

