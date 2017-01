Ele realizou o sonho de dirigir inúmeros carros

Aos 37 anos, casado com Patrícia Silveira Pinto, uma filha, 19 anos de profissão, este é Lacir Machado Pinto, primeiro instalador de película automotiva e predial de Caçapava. Proprietário da empresa Porão Films, começou a carreira no porão da empresa de baterias do pai localizada na Avenida Presidente Kennedy.

– Tive a ideia de colocar a firma depois que vi um cara colocar películas no meu carro em Santa Maria. Busquei informações sobre a instalação e comprei os primeiros filmes no Paraguai. As películas eram novidades no Brasil. Comecei apenas com uma espátula e um estilete – disse.

Lacir conta que na época, o serviço era procurado mais por jovens e visto como algo para incrementar o veículo, mas com o passar do tempo as pessoas notaram que a colocação de película é um acessório de segurança e conservação do patrimônio.

– Com o passar do tempo fui me especializando, fiz cursos e workshops. Uma das grandes conquistas foi fechar parceria com a InterControl. Empresa especializada em películas automotivas, arquitetônicas e de segurança de alto padrão, o que garante sempre a melhor solução em proteção e controle solar. Além do produto de qualidade, a garantia da aplicação é importante. Nós trabalhamos com garantia de 3, 5, 7, 10 anos e vitalícia – revelou.

UTILIDADES

Segundo ele, primeiramente a película era aplicada apenas em automóveis, mas com o passar do tempo começou a ser usado na arquitetura, segurança e decoração.

– Hoje em dia a película tem inúmeras utilidades. As lojas, por exemplo, usam nas vitrines para eliminar os raios UV e diminuir o calor, evitando que os produtos amostra desbotem – conta.

Para evitar a desconfiança de alguns clientes sobre a qualidade do produto, o empresário criou uma “máquina de calor” para mostrar a diferença entre um e outro tipo de película.

– Até pensei em comprar uma máquina, mas era muito cara. Então resolvi criar a minha, com uma lâmpada infrared. Aqui o cliente realmente sente na pele a diferença dos produtos, com isso, comprovo que película não é tudo igual. Um carro com uma película de qualidade vai gerar mais economia ao motorista, pois o ar condicionado será menos usado e com isso vai consumir menos combustível – disse.

PAIXÃO

Conforme Lacir, a paixão por carros foi o que levou a se profissionalizar na instalação de películas.

– Aos seis anos viajava toda semana com a mãe para Santa Maria para tratamento de saúde. Em frente ao local tinha uma concessionária de automóveis e ficava vendo o movimento de carros nas ruas da cidade. Então disse para mãe: um dia vou trabalhar em um lugar que eu possa dirigir todo tipo de carro, e consegui realizar o sonho. Além de trabalhar no que gosto, tenho oportunidade de conduzir diversos carros. O legal é ver a transformação dos carros depois do meu serviço. Isto é compensador – declara Lacir, que também é apaixonado por carros antigos, seus favoritos são DKV e Dodge.