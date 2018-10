Na eleição deste domingo, dia 7, a Justiça Eleitoral contou com o indispensável apoio de voluntários para gerenciar o processo de votação. O trabalho deles permite que a votação seja conduzida com tranquilidade.

Eles são convocados pelo juiz eleitoral seguindo critérios definidos em lei; devem ser maiores de 18 anos e estar em situação regular com a Justiça Eleitoral. Qualquer eleitor pode ser escolhido, exceto: candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau, e seu cônjuge; membros de diretórios de partidos políticos, desde que exerçam função executiva; autoridades, agentes policiais e funcionários no desempenho de funções de confiança do Executivo; funcionários do serviço eleitoral; e eleitores menores de 18 anos.

GALERIA DE FOTOS DOS VOLUNTÁRIOS (Clique aqui)

Para o TSE, a função desempenhada pelos voluntários é considerada de fundamental importância, uma vez que o trabalho deles garante o funcionamento normal dos pontos de votação durante as eleições. Participar de uma eleição como voluntário é a chance que muitos têm de se envolver diretamente no processo democrático de escolha dos novos representantes do país.