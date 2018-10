Doze urnas eletrônicas do estado passarão por auditoria para demonstrar segurança do voto

Na manhã deste sábado (6), no plenário do TRE-RS, foram sorteadas as doze urnas do estado – dentre todas as 27.298 seções eleitorais gaúchas – que passarão, neste domingo (8), por auditoria, que tem como objetivo confirmar a segurança do sistema eletrônico de votação.

As quatro primeiras urnas sorteadas – sendo pelo menos uma de Porto Alegre – serão submetidas à Votação Paralela. Este é um procedimento de segurança, instituído pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), desde 2002, que tem como objetivo comprovar a correta captação e contabilização do voto pela urna. Auditores fiscalizam todo o desenvolvimento do trabalho. Para a Votação Paralela, foram sorteadas as seguintes urnas:

Porto Alegre – Seção 247 – 2ª Zona Eleitoral (ZE) – Colégio Estadual Júlio de Castilhos

Cacequi – Seção 25 – 69ª ZE – Escola Prof. Antonio Lemos de Araújo

Caçapava do Sul – Seção 23 – 9ª ZE – Escola M. Inocêncio Prates Chaves

São Leopoldo – Seção 114 – 73ª ZE – E. E. E. F. Dr. João Daniel Hillebrand

As urnas sorteadas serão retiradas de suas seções – sendo substituídas por outras urnas eletrônicas – e trazidas para a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), na Capital, ainda neste sábado.

No domingo (7), dia da eleição, no mesmo período que os eleitores estiverem votando – das 8h às 17h – acontece, simultaneamente, a verificação, na sala polivalente do térreo do Prédio 50 da PUCRS (Avenida Ipiranga, 6681). Cédulas de papel preenchidas durante a cerimônia deste sábado – por representantes de entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ministério Público (MP), partidos políticos, soldados do Exército Brasileiro, entre outros – terão os votos “cantados” e digitados nas urnas eletrônicas. Após as 17h, faz-se a conferência entre o resultado emitido no Boletim de Urna e a contagem dos votos. Todas as etapas do processo são filmadas.

A novidade para esta eleição é que a Justiça Eleitoral fará um segundo tipo de auditoria, diretamente nas seções eleitorais, para a verificação de autenticidade e integridade dos sistemas instalados nas urnas. Para esta conferência, foram sorteadas oito urnas do RS:

Silveira Martins – Seção 524 – 41ªZE

Santa Cruz do Sul – Seção 12 – 40ª ZE

Venâncio Aires – Seção 112 – 93ª ZE

Vila Lângaro – Seção 23 – 100ª ZE

Putinga – Seção 23 -145ª ZE

Caxias do Sul – Seção 191 – 169ª ZE

Uruguaiana – Seção 152 – 57ª ZE

Caxias do Sul – Seção 309 – 136ª ZE

Estas urnas passarão por verificação de sua montagem, lacração e execução de sistemas antes das 8h deste domingo, horário do início da votação.

Na abertura da cerimônia desta manhã, o presidente da Comissão de Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas, desembargador eleitoral Eduardo Bainy, ressaltou que “até hoje, não foram identificadas, nos procedimentos de auditoria, divergências na captação e na contabilização do voto pela urna eletrônica, ou seja, comprovando que, efetivamente, o que é digitado na urna é contabilizado na apuração da eleição”.

Para fiscalizar os trabalhos da auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas, o TSE contrata empresa especializada na área. Além disso, o Tribunal de Contas da União (TCU) acompanha os trabalhos, por meio de seus auditores.

As atividades de ambas as auditorias são públicas, podendo ser acompanhados por qualquer interessado.

Texto e imagens: Jônatas da Costa

Coordenação: Cleber Moreira

ASCOM/TRE-RS