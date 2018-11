Ufólogos do Sul do Brasi participaram de encontro no final de semana

(Imagem: Fotomontagem/Divulgação)

O Grupo de Pesquisas Ufológicas de Caçapava (GPUC), com apoio do Movimento Gaúcho de Ufologia (MGU) e Secretaria de Cultura e Turismo (Secultur), promoveu o 23º Encontro de Grupos de Estudos Ufológicos do Sul (EGEUS).



O evento sobre Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs) e vida extraterrestre ocorreu neste final de semana, dias 10 e 11. O EGEUS 2018 teve presença do consultor da Revista Ufo, Carlos Odone, mestre em educação em Ciências e Matemática, Engenheiro Químico e Químico pela PUC RS; a pesquisadora Anne do Amaral, doutora em medicina veterinária e o professor de matemática Elver Teixeira.



Conforme o GPUC, os ufólogos foram recepcionados na tarde de sábado, na empresa Geração YZ, na rua 15 de Novembro, 183. Houve apresentação do Movimento Gaúcho de Ufologia (MGU) e a “Uma análise de fenômenos de natureza”, que foi proferida pelo professor Elver Teixeira.



Após, Carlos Odone falou sobre “As intenções das inteligências estelares que nos visitam há milênios”. Anne do Amaral abordou o tema “Objetos Fora de Lugar – evidências de contato extraterrestre”.



À noite aconteceu um jantar de confraternização e vigília noturna dos grupos de estudos e pesquisadores independentes, no Cerro dos Andrade ou Pedra do Segredo. Os debates prosseguiram no domingo, na Geração YZ.

EGEUS

Os Egeus são eventos itinerantes e trimestrais do MGU, organizados pelos grupos da cidade sede onde está sendo realizado, tendo o apoio da Coordenação do Movimento Gaúcho de Ufologia, MGU.

MGU

O Movimento Gaúcho de Ufologia – MGU – foi fundado no dia 31 de outubro de 2009, em reunião realizada em Santa Cruz, com a participação de grupos ufológicos de Porto Alegre (Gaidu e GEUC), Santa Cruz (NEUS), Venâncio Aires (Ceuva) e Vera Cruz (Guvec). Agregaram-se ao Movimento a APEU, de Pelotas, o Geulin, de Tramandaí, além da parceria com IPURS. O MGU busca divulgar a Ufologia, sustentada em dois pilares básicos interdependentes e complementares: ciência e espiritualidade.