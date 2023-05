A construção do Reino dos Céus

É uma construção de uma vida inteira, desde que nascemos. Desde que foi planejado nosso nascimento para esta atual vida física. Nascemos cristãos, logo, que assim seja. Pretendo desencarnar seguidor dos ensinos de Jesus.

É época de assumirmos nossas convicções de natureza religiosa. Podemos mudar? Claro que sim, somos livres para semearmos, mas somos escravos de nossas colheitas. É preciso disciplinarmos nossos pensamentos e atitudes no Bem, se realmente quisermos construir um Reino de Amor e Paz em nosso íntimo. No íntimo mais profundo possível, o mais verdadeiro, pois não conseguimos mentir para nós, sempre lembrando que Deus está em nossa Consciência.

Esta construção do Reino dos Céus está citada vinte e oito vezes no evangelho, que possui vinte e oito capítulos. Se somarmos ao texto que cita o Reino de Deus, teremos umas trinta e três se referindo à construção de um Reino em nós.

Algumas pessoas perguntam onde fica este Céu. É olharmos para as estrelas? Se analisarmos com discernimento todo o evangelho, perceberemos que este Reino é construído em nossos sentimentos mais profundos e verdadeiros, segundo nossas verdadeiras crenças em um Poder Superior que está em nossas células e nas galáxias, ao mesmo tempo, já que está em tudo. Isso tudo são conquistas das virtudes do Bem que já criamos e que são os tesouros das virtudes que temos.

Jesus nos convidou a construirmos com Fé firme, e assim edificarmos nossos Lares com pedras angulares. Não compramos sinceridade, humildade, bondade, perdão e compreensão nas farmácias ou nos mercados. Fazia esta análise com os alunos, e pessoas que designamos de nossos próximos, e sempre recebia e recebo até hoje, o seguinte comentário: “mas é uma coisa difícil”. Respondo que nunca vi um livro em que estivesse escrito que nos transformarmos em pessoas de bom caráter, sérias e solidárias seja tarefa fácil. É entrarmos no rumo da “porta estreita”, nos afastando da “porta larga”.

Ninguém convence ninguém. Só aprendemos o que queremos. Os outros não têm culpa se andamos pelo mundo sem uma Fé Divina. Podemos construir um pouco mais de Amor a cada dia, em nós e ao nosso redor. Se estamos nos sentindo enfraquecidos em certos momentos, elevemos nossos pensamentos; com humildade, peçamos forças ao Criador, e receberemos com certeza uma energia cósmica revigorante, que sempre que pedirmos, seremos atendidos. É seguirmos firmes e confiantes no Caminho do Bem.