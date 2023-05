As intensidades dos contatos extraterrestres

Evidentemente, as intensidades destes contatos nossos com outros seres, que dizemos não do tipo humano, diferem muito. Cada um de nós, com sensibilidades diferentes e culturas diferentes, reage à sua maneira. Se somos pessoas com inteligências, culturas e aprendizados muito diferentes, graus de conhecimentos de si mesmo, capacidades de empatias próprias, vamos reagir bem diferente perante situações raras. Quando recebemos contatos telepáticos em nossas relações interpessoais, costumamos reagir de maneiras diferentes em cada caso.

Com esta introdução, pretendo demonstrar que, perante um contato pessoal com seres bem diferentes de nós, é evidente que vamos reagir com uma estranheza maior.

Estes contatos estão se tornando mais frequentes, comigo e com pessoas de minhas relações. Foram realizados estudos para caracterizar melhor os tipos de contato, sua profundidade, o impacto em nossas emoções e as mudanças de nosso comportamento, conosco e com o nosso próximo.

Eu senti, durante meus estudos, desde os dez anos de idade – e hoje com 68 anos –, que tive percepções de todos os graus. Pesquisando, vamos encontrar o estudioso, que se tornou ufólogo, Dr. J. Hynek. Foi quem criou os termos de contatos de primeiro, segundo e terceiro graus. Basicamente, descrevendo como:

primeiro grau: avistamento de objetos voadores não identificados;

segundo grau: contatos e comunicações com estes seres; e

terceiro grau: interação e, inclusive, abduções, que são os sequestros.

Com o passar do tempo, com novas evidências de fenômenos e a necessidade de observarmos mais de perto o que ocorria, alguns pesquisadores criaram novos graus. De maneira sucinta, temos os seguintes graus:

zero: uma observação à distância de um objeto voador estranho;

primeiro grau: observação mais próxima, quando podemos identificar estruturas;

segundo grau: quando nossos sentidos sofrem alguma influência, sons, luzes, marcas na grama;

terceiro grau: observação de “janelas” e seres nestes “aparelhos”;

quarto grau: interações com os seres telepaticamente e conversações;

quinto grau: somos levados até as “naves” deles e, inclusive, somos examinados;

sexto grau: nestas abduções, ficamos mais tempo e recebemos marcas, implantes, etc.

Há estudiosos que estabelecem outros graus, em outras escalas.

Estudantes e pessoas do interior de nosso município perguntam se estes exames alteram a nossa saúde. Ocorrem alterações a partir do segundo grau. Tem casos em que as testemunhas mostram objetos em seus corpos e manchas. Eu vi algumas delas, em meu corpo e em outras pessoas. Manchas pequenas, de em torno de cinco centímetros, arredondadas e que duram, geralmente, três dias.

Existem livros escritos sobre este tema, alguns traduzidos para o português. Aqui em Caçapava do Sul, tenho narrações de todos esses graus. Pessoas ficam com algumas sequelas, mentais, físicas e espirituais; outras podem desenvolver capacidades de cura. Aqui é outro tema. Vamos firmes pelo Caminho do Bem.