Casa em Caçapava foi atingida por meteorito

Eram 22h30min de 06 de junho de 2021, quando a senhora dona da casa quase foi atingida por uma “pedra”, que furou o telhado e quebrou três lajotas do piso do banheiro. Após o grande susto, tentou pegar e não pode, porque estava muito quente a tal pedra, que observou se tratar de objeto metálico, de forma retangular. A senhora comentou comigo que tinha tido um livramento, pois havia saído do banheiro poucos minutos antes.

Pedrões, pedrinhas e areias atingem nosso planeta frequentemente. Explodem no céu os meteoros, e pedaços seus atingem o solo, os meteoritos. Caem em qualquer lugar. Segundo estudos da Astronomia, são centenas de quilos que caem diariamente em nossa atmosfera; alguns chegam até o solo, e raramente atingem nossas casas. Ficamos sempre na torcida para que não acertem nossos telhados. Estes pedregulhos espaciais caem com velocidade mais rápida do que balas de fuzil, quilômetros por segundo.

Periodicamente, nosso município, no perímetro rural e urbano, é atingido por estes materiais, que são atraídos pelo nosso planeta, entram na atmosfera e, os que não são totalmente queimados durante a queda, caem em solo.

A Terra, nestes meses de junho, julho e outros, periodicamente sofre as tais “chuvas” de meteoros, quando atravessam, pela sua órbita, restos de cometas. Caem, também, os tais lixos, que são restos de satélites e de foguetes. Estes objetos são raramente encontrados, mas já foram vistos em diferentes tamanhos e em vários lugares do mundo.

Então, temos um aniversário de dois anos. Estive conversando com a testemunha deste fato, e ela ainda está intrigada e pensativa, imaginando se não vai ocorrer novamente. Sempre comento com ela que, a estas “coisas” que vêm do espaço, devemos dar uma publicidade, porque ainda são fatos muito raros, mas que já estão se tornando mais frequentes.

Lembro que, em 19 de agosto de 2020, 22h, caíram centenas de pedregulhos do céu, meteoritos, na cidade de Santa Filomena, em Pernambuco, no Centro da cidade, ao redor da Igreja. Cientistas de outros países e daqui correram para lá. O grama das pedrinhas estava valendo R$ 40,00, além de seu valor científico. Teve gente que vendeu um pedaço desses e pagou o tratamento de câncer da mãe. O pedaço havia furado o telhado e caído em cima da cama da dona da casa.

Lembro, ainda, que em 10 de junho de 2010, um meteorito explodiu no solo, a 15 metros da Sociedade Espírita Fraternidade e da Delegacia de Polícia, quebrando algumas vidraças. É ficarmos nas orações, seguindo pelo Caminho do Bem.