Em Deus vivemos, nos movemos e existimos

Esta frase nos convida a elevarmos nossos pensamentos e realmente nos perguntarmos se estamos nos sentindo envolvidos pelas forças Divinas.

Paulo, o apóstolo, realizava na Grécia, na cidade de Atenas, palestras anunciando o Evangelho de Jesus e pregando o sentimento verdadeiro do Deus único. Ele estava no meio dos filósofos epicuristas e estoicos, e se referia ao Deus Desconhecido.

Citando um estudo antigo de referências a deuses de alguns povos antigos, Paulo pregava o seguinte: “Porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos”. Consta em: Atos dos Apóstolos, 17, 28. Impossível não ligarmos aos estudos atuais sobre a necessidade de sentirmos um sentimento Divino em nosso íntimo, neste momento de muita ansiedade e inquietações sociais, quando alguns indagam onde está Deus, outros questionam se Ele existe, e como podemos entender as suas Leis. A lei da Ação e Reação, juntamente com a Lei do Retorno, do Livre Arbítrio, leis que regem a física, a química, a Vida Universal, e a mais abrangente e importante, a Lei do Amor.

Einstein, um dos maiores físicos da Humanidade, teria dito que o Amor era a Lei mais importante do Cosmo conhecido. Uns dizem que ele não teria dito esta frase, mas eu gostaria que tivesse dito. Se Deus está em tudo, está nos átomos, no mundo subatômico ou nas Leis Cósmicas que a Física Quântica está demonstrando o quanto estamos mergulhados neste mundo que ainda está sendo estudado, e que para alguns teóricos é um mundo mágico, e que se Deus não existir, Ele deveria existir.

Graças às forças inspirativas que temos pela nossa Fé, acredito em todos estes enunciados. É questão de Fé de cada um, construção de milênios que realizamos em várias jornadas, algumas realizadas no Planeta Terra. Com humildade, vamos reconhecendo nossa falta de conhecimento de como a Vida Universal atua em nós e nos convida para sermos cidadãos do Universo, e não somente de Caçapava do Sul. Isto para ficarmos só aqui, onde devemos construir uma sociedade mais justa e fraterna.

Minha Fé e meus estudos reforçam as minhas crenças, que me sustentam a acreditar que O Criador está em nossa consciência. Onde está, então, a consciência? No corpo? Na mente? Está em nossa Alma. É sentirmos em nosso íntimo. Em nossos genes, e em todas as células. Sentirmos o Amor da Inteligência Suprema do Universo e causa primeira de todas as coisas. É sentimento de solidariedade, na caridade, na estesia ao sentirmos toda a natureza, na ajuda a todos os seres dos reinos mineral, vegetal, animal e nós.

Atualmente, a frase dos buscadores destes sentimentos é a expansão da Consciência. É expandir nosso sentimento do bem que está em nós. É sabermos que podemos curar nossa Alma dos cânceres do egoísmo e do orgulho. Ainda somos crianças, e estamos neste enorme berço onde o Pai nos embala: o Universo. Vamos, então, pelo Caminho do Bem.