Este é o nome no catálogo da meteorítica mundial: Meteorito Caçapava do Sul. Classificado como Siderito-octaedrito médio-IID.

O histórico do descobrimento deste material aqui no município, posso resumir, pois é uma parte da minha vida familiar e que me impressionou desde criança de dez anos. Familiares meus comentavam que, na região denominada Seival, ao Sul do município, existia uma pedra misteriosa que estava em uma fazenda há aproximadamente 25 quilômetros da cidade, e guardada há um século. Era uma pedra de ferro, muito mais pesada que outras da região, com peso de aproximadamente 27 quilos.

Era a história que eu ouvia.

Como sempre gostei de catar pedras por onde andava, desejava encontrar esta algum dia.

Como apaixonado pelo Céu, sempre que podia, pegava uma luneta ou um binóculo e mirava as estrelas. Ouvia comentar, na escola, que podiam cair pedras do Céu. Eu ouvia e procurava ler os poucos textos que conseguia sobre este assunto. Me formei em Geologia para conseguir entender o tema.

Ninguém comentava nada sobre este material ser um meteorito. Este nome era pouco conhecido entre os colegas de aula e familiares. Sabemos que cada um de nós tem interesses por determinados objetos, animais, e tantas fontes que despertam nossa curiosidade. O que atrai um pai, talvez, o filho não tenha nenhuma curiosidade, e assim a vida de relações interpessoais vai se desenvolvendo.

“O que é para ser, será; o que é para nós, o bicho não come”. Comentava muito este ditado popular com os alunos, e comento até hoje. No ano de 2016, um senhor trouxe de sua propriedade esta pedra e a entregou para que eu realizasse umas análises e, se possível, chegasse a uma conclusão de que se tratava. Se era daqui da Terra, ou talvez tivesse vindo de fora do nosso planeta.

Então, tinha em minhas mãos um objeto muito antigo, de histórico desconhecido, mas com características especiais e que, como técnico, eu tinha por obrigação observar com toda a atenção. Realizei testes que eu poderia fazer, e verifiquei que o material poderia se tratar de um meteorito classificado como siderito. Assim, remeti uma pequena amostra para a professora Maria E. Zucolotto, que trabalha na Universidade do Rio de Janeiro.

No dia 03 de fevereiro de 2017, recebi um telefonema da professora, que me disse que era realmente um material que veio do espaço, caiu no solo, um meteorito.

No dia 09 de março do mesmo ano, recebi as cópias dos testes de laboratório que ela realizou. De maneira geral, cito a composição da tal pedra: Ferro 83.25% e Níquel 16.75%. Tem também outros elementos menos representativos.

Foi remetida uma amostra aos EUA, onde recebeu a classificação final. Com esta classificação, nosso meteorito, até então, era único no Brasil e entre os 24 do mundo. Está entre os dez classificados em nosso Estado. Registro novamente aqui no jornal, para ser mais um documento histórico de nosso município.

Vamos seguir firmes pelo Caminho do Bem.