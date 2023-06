NASA libera informações sobre OVNIs

No dia histórico de 31 de maio de 2023, a NASA reuniu 16 especialistas de diversas áreas científicas e colocou-os em torno de uma mesa para anunciarem suas áreas de estudo e, posteriormente, responderem às perguntas do público. As informações que antes eram designadas de UFOs (ou OVNIs em português) passaram a ser designadas por UAPs (unidentified anomalous phenomenon) ou fenômenos anômalos não identificados, que podem não ser um objeto, mas simplesmente luzes no céu. Isso tudo após 27 anos de pesquisas e análises amplas de muitas coisas que desconhecemos.

Frequentemente, escrevo aqui que os ocultos estão sendo revelados, e que os governos dos países que dominam a geopolítica mundial se obrigariam a liberar cada vez mais informações que eram sigilosas e restritas aos arquivos secretos.

Os técnicos da NASA disseram que, agora, iriam se reunir mais frequentemente, e estabeleceram metas para trabalhar em conjunto e informar ao público. Sempre teremos informações secretas, mas, aos poucos, serão liberadas, conforme as necessidades e as conveniências.

A nossa valorosa Aeronáutica também, aos pouquinhos, está liberando informações sobre o que ocorre em nosso Céu. Estamos em uma época de pandemia de ansiedade, e como é de abrangência mundial, está se criando uma necessidade de diminuir ao máximo as tensões sociais, e a liberação de informações de várias áreas do saber pode ajudar um pouco a diminuí-las.

O nosso planeta não está abandonado por Deus. Eu acredito no Governo Espiritual da Terra, coordenado por Jesus e uma enorme Falange de Trabalhadores de várias dimensões que nos cercam, com o auxílio de seres de outras regiões do Cosmo, que conjuntamente com sua falange e Trabalhadores de outras regiões construíram nosso planeta e os planetas que estão por aí. Nunca estamos sozinhos ou abandonados, e todos os planetas são habitados por seres inteligentes, e alguns por seres que um dia serão inteligentes também. Estamos na torcida para que outros governos e centros de pesquisas espaciais e aeronáuticas, sigam esta porteira que a NASA abriu, e que trará para todos nós informações que nos tornarão pessoas mais felizes e solidárias. É seguirmos com Fé pelo Caminho do Bem.