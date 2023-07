O Evangelho no Lar. Um Portal

Sempre que possível, escrevo no jornal – e já falei nas rádios – sobre Portais. Vivemos em um mundo de sensações desta nossa terceira dimensão. Portais existem nesta e nas vinte ou mais dimensões, segundo alguns cientistas da área da física e da astrofísica.

Um Portal, como o termo sugere, é uma “porta” pela qual pessoas, animais e objetos podem entrar e sair. Alguns cientistas dizem que os tais Buracos Negros, que a Astronomia estuda há muitos anos, poderiam ser portais ou caminhos que levariam a outros universos e dimensões. Estes estudos saem da minha alçada de conhecimento, mas, aqui neste texto, refiro-me aos portais de natureza energéticas, oriundos de criações psíquicas de natureza elevada espiritualmente, que pertencem a dimensões de vibrações muito elevadas espiritualmente, criadas em momentos em que os níveis mentais e psíquicos expandem as energias que vibram ao nosso redor, bem próximas a nós, elaboradas pelos nossos Anjos da Guarda.

Na internet, existem centenas de livros sobre este tema. Nesta esfera de estudos, eu vejo, sinto e sei que existem estas passagens até nossos lares. Aqui é que foco a minha atenção e percepções extrassensoriais, que permitem que diga, nas minhas orações nos quatro turnos – e principalmente, quando realizamos no meu lar o Culto do Evangelho no Lar –, e em minhas conversas em locais religiosos e até nos cafezinhos, que nunca estamos sozinhos em nenhum lugar e momento.

Podemos sentir, querendo nós ou não, independentemente de nossas crenças religiosas, a aproximação e o contato com pessoas de nossas relações, parentes ou não, que, embora tenham “partido” antes de nós, podem ter ficado presas onde viveram ou onde morreram.

As forças espirituais cósmicas, durante o Evangelho no Lar, são poderosas em termos de socorro Divino aos moradores e às pessoas próximas. Sabemos que a escuridão das trevas é a falta da Luz Divina, e “onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí estarei”. O Momento é para a Humanidade vibrar internamente, e os Cristãos são chamados a arregaçar as mangas e se decidirem a fortalecer a Fé nas suas sociedades e em qualquer lugar da Terra. Com fé, vamos seguindo pelo Caminho do Bem.