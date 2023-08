Em várias épocas da história humana, existiu preocupação com o Fim do Mundo. É só dar uma pesquisada na internet e veremos uns dez períodos desta preocupação nos registros.

Desde criança, eu ouvia relatos da anunciada chegada do ano 2000. Alguns ainda diziam que chegaríamos a 2000, mas não passaríamos. Sempre tive esta informação e me preocupava bastante. O mundo iria terminar pelo fogo, já que, no tempo de Noé, terminou pela água. Esta era a orientação que recebíamos em nossos lares, quando, periodicamente, nossos familiares comentavam o assunto.

À medida que a fatídica data se aproximava, os rumores e as preocupações cresciam, e algumas pessoas com influência na imprensa nacional e internacional tratavam do tema. Alguns não conseguiam se manter tranquilos, e a ansiedade aumentava. Dentro da sala de aula e nas conversações, eu dizia que as minhas convicções religiosas me tranquilizavam. O mundo não iria terminar.

Enfim, chegaram os últimos dias de dezembro de 1999. Chegaram e passaram. Quando notamos, já estávamos no famoso ano 2000. A vida social tranquila e corriqueira continuava. O tema era tratado tranquilamente nas escolas, nos centros religiosos, na imprensa, nos cafezinhos e, principalmente, nos lares.

Este momento passou, mas, periodicamente, surgiam outros. Veio então o tal Calendário Maia, com centenas de interpretações, e tivemos novamente um período de inquietações. Era para o mundo terminar no ano de 2012. Escrevi no jornal e falei nas rádios que o planeta não iria terminar, mas ocorreriam mudanças de comportamento na sociedade mundial, o que está ocorrendo até hoje.

Alguns caçapavanos estocavam alimentos. Um conhecido escritor brasileiro mostrou um apartamento mobiliado, em local protegido, semelhante a um porão, no caso de um abalo planetário. O período passou, e nada do planeta ter fim.

Já que os anos não resolviam, começaram os anúncios dos meses fatídicos. Geralmente, os mais citados são fevereiro, julho, setembro, outubro, mas estes estão bem tranquilos. Temos de dar muita atenção aos profetas do Apocalipse, que anunciam estes fatos. É o “Vigiai e Orai” que Jesus ensina.

Atualmente, estão se acelerando os comportamentos devido aos rumores de guerra, aos asteroides mais frequentes, aos terremotos e aos vulcões. Cada um de nós é livre para acreditar no que quiser. Pessoalmente, creio em um aumento de explosões das “pedras” de fogo, que estão ocorrendo no céu, e algumas caindo nos telhados das casas, inclusive aqui na nossa cidade.

Na realidade de nossas inquietações, a nível mundial, o ser humano está procurando mudanças fora de si, quando não procuram a força divina que está dentro de nós, e não fora. A Fé vem de dentro de nós. Vamos seguir pelo Caminho do Bem.