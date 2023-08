O frio a 445 metros e o turismo

Vamos então capitalizar o frio, nesta nossa topografia regional dos 445 metros de altitude, que recebe bons ventos frios desde os quatro pontos cardeais. Os municípios usam as quatro estações para realizar seus eventos culturais e turísticos e transformá-los em investimentos, para aproveitar as características de cada lugar. O clima frio se destaca, em nosso Estado, nas regiões que ficam a Nordeste, onde começamos a subir para a Serra, e nos lugares mais altos da Serra do Mar e de Santa Catarina. Clima mais ameno e quente no verão, temos nas praias, e assim vamos viajando.

Caçapava do Sul tem uma particularidade que deve ser melhor explorada, em termos de localização geográfica e topográfica. Num raio de 100 quilômetros ao redor, próxima à região Central, é o município mais alto na topografia. É a Sentinela dos Pampas. Costuma ser um dos pontos de destaque em termos de frio. Jornais da capital têm destacado a baixa temperatura na região, e, no inverno passado, como neste, foi seguidamente o município de menor temperatura do Estado, superando os de outras regiões.

De algum modo, poderia ser melhor aproveitado, em termos de setores de desenvolvimento para salientarmos este ponto e atrairmos os turistas que gostam de sentir frio. Claro que temos as riquezas oriundas da nossa Geologia, muito mais valorizadas após a certificação do Geoparque, que potencializa as opções de cunho científico, em que várias áreas se destacam, como a flora e fauna cada vez mais valorizadas, e cada vez mais atraindo cientistas de várias regiões do país e do mundo.

Aqui neste espaço, concentro a minha atenção em valorizar o aspecto do frio, que, em alguns municípios, é a vertente mais importante, mas aqui ainda é pouco explorada. Lembro novamente: existem municípios que focam no frio, que têm como consequência o desenvolvimento de uma gastronomia especial. Temos tido aqui, nos últimos anos, um melhor desenvolvimento na área de hotéis e pousadas, que, aos poucos, estão focando nesta direção. Temos um Conselho de Turismo, criado em 2014, que é sim uma atenção mais ampla e sensível para ampliarmos a nossa visão dos aspectos que desenvolvem o turismo, inclusive no aspecto da região do Pampa. Vamos seguir firmes pelo Caminho do Bem.