O número 11:11 é um despertar

Quando comecei a ver este número 11:11, eu ainda não tinha o recurso da internet. Via-o repetidamente em meu relógio digital, algumas vezes por dia, quando passava pela porta de meu quarto. Inicialmente, fiquei curioso, mas da curiosidade para a desconfiança não demorou muito. Eu então comentava com filho, esposa e pessoas que estivessem por perto.

Não só no relógio digital da casa, mas do carro e quando ia a alguma loja, lá estava o número. Nas minhas aulas, como o último período iniciava às 11h15min, um aluno perguntava para mim ou para um colega “que horas são?” Lá vinha uma resposta, “são 11h11min”. Eu não comentava com os alunos, mas estava ficando preocupado.

Em casa, argumentava que era uma coisa para o bem ou para o mal. Nas minhas orações, eu pedia uma orientação. Prestei mais atenção a quais eram meus sentimentos no momento exato destas visões. Como tenho uma mente naturalmente analítica, chamava alguém da casa e mostrava o que ocorria.

Recebi uma nota de uma loja, e tinha o número 11 de novembro (11) de 1911. Eu comentei ao operador do crediário que a data estava errada, não era o ano de 1911, é evidente.

No único muro em 200 metros de minha casa, foi escrito o número 11.111, número de registro referente ao período de eleições.

Cheguei na lotérica uma ocasião, e uma senhora que estava à minha frente perguntou a mim que horas eram. Olhei no meu relógio, e ele estava ali, o tal número. Quando lhe respondi, ela olhou firme para mim e deu um sorriso. Qual o motivo? Disse-me que andava vendo este número repetidamente, em casa e na rua. Fiquei um pouco aliviado, porque não era só eu. Aí desandou a maionese, porque senti que esta situação estava amplamente disseminada.

Posteriormente tive acesso à net, e descobri que centenas de pessoas estavam a perceber o mesmo. Já existiam até livros escritos pelo mundo, se referindo a este tema. Acabei comprando um, de uma escritora americana, a Solara, livro cujo título é 11:11 A abertura dos Portais.

Existem muitos grupos de estudiosos do tema, alguns se reúnem e estudam as implicações destes fatos e de temas relacionados, referentes à expansão de Consciência e a abertura de portais, e a como sentir essas mudanças na atualidade e as repercussões em nosso psiquismo.

Um senhor falou que via no dia a dia o 23:23. Números repetidos, e repetidamente observados, não são coincidência ou acaso. Isto é um despertador Cósmico, inserido desde nosso código genético, segundo alguns estudiosos. Eu tenho estudado as implicações em nossas vidas. Despertar para o que viemos fazer nesta Humanidade. Este tema é muito extenso. Vamos seguir estudando pelo Caminho do Bem.