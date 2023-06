O Turismo Imaterial e o Ufoturismo

Lembro que foi no ano de 2004, em 24 de fevereiro, que levei a proposta de criarmos a vertente do ufoturismo à Secretaria de Turismo da época. Tinha já pesquisado em algumas Prefeituras pelo Brasil e no Sul do país, e não encontrei iniciativas semelhantes, ou seja, atrelar as ideias dos estudos ufológicos como um foco para valorizar a inserção do tema luzes misteriosas no Céu e seus registros pelos estudiosos locais.

Como estudo o assunto há pelo menos 58 anos, e seguindo hoje com o auxílio da net, ampliei significativamente conhecimentos e análises deste tema cada vez mais valorizado pelo mundo todo. Criei, há mais de dez anos, o artesanato ufológico, com a fabricação de objetos por parte das costureiras da Femapro, que continua até hoje, como ainda outra raridade aqui pelo Sul.

Esta ideia de criar bonecos que representam ETs e discos voadores, chaveiro, almofadas, etc. está se ampliando com novos desenhos e confecções mais elaboradas por aqui e em outros municípios. Feiras de artistas locais com o foco ufológico em tecidos, madeiras e biscuit são periodicamente realizadas.

Participei da criação do Conselho de Turismo do município, representando este tema, e digo que estas ideias estão se ampliando e se fortalecendo. Tenho contatos com o MGU, Movimento Ufológico Gaúcho e outros segmentos de atividades na área de cine vídeos, todos de abrangência nacional, e estes têm prestado serviços de muita importância na divulgação de registros desta natureza em nosso município e em municípios vizinhos.

Manifesto, nas reuniões do Conselho Municipal de Turismo e nos jornais daqui, que deveríamos criar uma rede de informações de abrangência regional, captando informações de pelo menos 26 municípios que margeiam o Rio Camaquã. No ano de 2010, manifestei a ideia de criarmos o Projeto Ufo-Camaquã, com base nas dezenas de registros de nosso município e municípios vizinhos. Em 2009, um visitante me mostrou uma placa de trânsito sobre o tema. Agora, temos um estudioso caçapavano lançando novamente a criatividade de placas de trânsito com o disco voador. Arrancaram várias vezes, mas o abnegado trabalhador do Bem, constrói outras. Semear o Bem no deserto não é fácil, mas o Criador está vendo tudo.

Vamos colocar novamente a Cruz na Pedra da Cruz? São dois municípios. Em Encantado, foi construída a maior estátua do planeta, simbolizando Jesus. Vamos seguir com teimosia pelo Caminho do Bem.