Em clima de otimismo foi aberta a colheita do milho no estado

A safra 2016/2017 deve chegar a mais de 5 milhões de toneladas

Foto: Luiz Chaves/Palácio Piratini

A safra 2016/2017 de milho deve chegar a mais de 5 milhões de toneladas. Por isso, foi em clima de otimismo que ocorreu a Abertura Oficial da Colheita do Milho, na Fazenda da Lagoa, no município de São Nicolau, na Região das Missões, na manhã deste sábado (28).

A área plantada nesta safra chegou a 806 mil hectares no Rio Grande do Sul, um aumento de 9% em relação à safra anterior. Os dados são da Emater/RS-Ascar e da Câmara Setorial do Milho, ligada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação. Segundo a Emater, a produtividade média deve ficar em 6.690 kg por hectare (kg/ha). Na safra passada, ficou em 6.406 kg/ha.

O secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Ernani Polo, enfatizou que a colheita é um momento de confraternização e celebração “porque chegamos no ponto final de todo o esforço dos produtores para chegar até aqui”. Polo também citou as políticas públicas desenvolvidas pelo governo do Estado para priorizar e ajudar os produtores na rotação de culturas, como por exemplo, o Programa Solo e Água, coordenado pela Secretaria.

O presidente da Associação dos Produtores de Milho do Rio Grande do Sul (Apromilho), Cláudio Luis de Jesus, lembrou dos benefícios da evolução tecnológica, para as lavouras, e das boas políticas públicas, para o setor.

O milho é o principal insumo da produção animal e é também utilizado na alimentação humana. O Rio Grande do Sul é o sexto maior produtor de milho no Brasil, sendo a região Noroeste e das Missões as maiores produtoras do grão.

Fonte: Seapi