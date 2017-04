Empreendimento de mineração no Rio Camaquã será debatido

Deputados Edegar Pretto e Luiz Fernando Mainardi são contra o Projeto Caçapava

Foto: Caco Argemi – ALRS







Nesta quarta-feira, a partir das 10h, no Teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa, o empreendimento de mineração da Votorantim Metais será debatido em audiência pública da Assembleia Legislativa.

Participarão da audiência representantes da Votorantim, dos produtores locais, especialistas ambientais e prefeitos das cidades que compõem a bacia do Rio Camaquã. A proposta de audiência é do deputado Luiz Fernando Mainardi, do PT.

Falarão inicialmente o Coordenador de Projetos da Votorantim, Paul Cézanne; o presidente da Associação para o Desenvolvimento do Alto Camaquã (ADAC), Marcos Borba; o biólogo e professor da UFRGS, Paulo Brack; o prefeito de Caçapava do Sul, Giovane Amestoy; a prefeita de Cristal, Fabia Richter; Renato Taifke, do Comitê da Bacia do Rio Camaquã; o representante da União Pela Preservação do Camaquã (UPP), Marcos Blanco; o diretor da Amigos da Terra, Fernando Campos e a representante da OAB, Marilia Longo.

Haverá, ainda, um tempo reservado a manifestações do público que estiver presente.

Por João Ferrer – Agência ALRS

18.04.2017