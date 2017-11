O Corpo de Bombeiros encontrou na sexta-feira, dia 24, o corpo do idoso que desapareceu no arroio Irapuá, em Caçapava do Sul. Claudiano de Jesus Pereira da Rosa foi achado por volta das 13h. Ele havia desaparecido na tarde de quinta-feira.

Claudiano pescava com a esposa , na localidade de Bom Jardim, quando o barco em que o casal estava virou. A mulher conseguiu nadar até a margem e se salvar.