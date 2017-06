Encontrado corpo de taxista desaparecido em São Sepé

Segundo o site O Sepeense, o corpo de um homem foi encontrado nas proximidades do ponto de captação de água da Corsan no Rio São Sepé. O caso foi comunicado à Brigada Militar por funcionários da companhia que chegaram para trabalhar no início da manhã desta sexta-feira, 23.

Wilmar Martins da Silva estava desaparecido desde a madrugada. Ele era taxista e teria saído de casa dizendo que faria uma “corrida”. No local foi localizado o automóvel dele, um Fiat Uno branco. Junto ao corpo havia uma arma. As circunstâncias do fato serão investigadas pela Polícia Civil.

Fonte: O Sepeense