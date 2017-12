Encontro de Pecuaristas Familiares do projeto PoloGen

Pecuaristas familiares que integram o Polo de Excelência em Genética Taurina (PoloGen) participam, na quinta-feira (07), na sede da Embrapa Pecuária Sul, em Bagé, do 3º Encontro de Pecuaristas Familiares do projeto.

O evento tem como objetivo apresentar os resultados do projeto, além de temas importantes relacionados ao melhoramento genético de raças taurinas de corte e ao manejo de campo nativo.

– O encontro vai ser importante para atualizar os produtores e os técnicos parceiros sobre resultados que viemos alcançando com as iniciativas. Também, é uma oportunidade de alinhar os critérios de acompanhamento e coleta de dados, bem como os temas importantes para praticar o melhoramento nos rebanhos participantes – destacou a pesquisadora da Embrapa e coordenadora do PoloGen, Bruna Sollero.

Criado há cerca de três anos, o PoloGen foi concebido como um instrumento de melhoramento genético e de difusão de raças bovinas taurinas. O projeto leva ao pecuarista familiar essa genética qualificada, com a doação de sêmen de touros superiores, possibilitando, assim, a melhora dos rebanhos comerciais desses produtores. Sediado em Bagé (RS), o polo é fruto de uma parceria entre a Embrapa, a Emater, as associações de raças taurinas e sintéticas e o Senar.

Dentre os objetivos do projeto, estão: maior aplicação dos conhecimentos em genética e melhoramento nos sistemas de produção de bovinos de corte taurinos; avanço nas estratégias de disseminação e coleta de dados de progênies de touros jovens que são destaque em programas de melhoramento, identificando quais touros superiores na população estão gerando animais mais eficientes e produtivos; formação de um banco de dados mais amplo, propiciando a avaliação dos touros pais, aumentando suas acurácias de predição de valores genéticos; além do incentivo para maior uso de técnicas de inseminação artificial.

Pecuária Familiar

O PoloGen vem trabalhando para disseminar genética qualificada entre pecuaristas familiares. O projeto já vem sendo desenvolvido em nove cidades do Estado: Santo Antônio das Missões, Caçapava do Sul, Bagé, Aceguá, Butiá, São Francisco de Assis, Santana do Livramento, São Borja e São Martinho da Serra, além de Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. O projeto já chegou a mais de três mil doses de sêmen entregues para produtores familiares.

Programação do evento

8h30min – Recepção e abertura, com a chefe de Transferência de Tecnologia da Embrapa Pecuária Sul, Estefanía Damboriarena;

9h – Resultados do PoloGen, com a pesquisadora da Embrapa Pecuária Sul, Bruna Sollero;

9h30min – Seleção de machos e fêmeas – o quê e como avaliar?, com o instrutor do Senar/RS, Bruno Borges;

10h30min – Intervalo/Discussão;

10h45min – Avaliação de animais a campo e apresentação dos reprodutores PAC 2017/2018, com Bruna Pena Sollero, Bruno Borges Teixeira, Roberto Collares (Embrapa) e Joal Brazzale Leal (Embrapa);

12h – Almoço;

13h30min – O (re)conhecimento do campo nativo com foco na relação planta-animal, com o pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, José Pedro Pereira Trindade;

14h45min – O (re)conhecimento do campo nativo com foco na relação solo-planta, com o pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, Leandro Bochi da Silva Volk.

Por Felipe Rosa

Embrapa Pecuária Sul