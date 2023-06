A quem compete a função de educar?

O que diz o artigo 205 da Constituição Federal de 1988?

“a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

Estabelece a lei, como primeiro responsável pela educação, o Estado, mas não isenta a responsabilidade da família. É papel da família escolher a escola onde matricular seus filhos menores de idade, bem como acompanhar sua aprendizagem, comparecendo periodicamente à escola em suas atividades, sempre que necessário.

É importante a organização de associações e/ou grêmios dos diversos seguimentos da comunidade escolar para um efetivo acompanhamento do que ocorre na escola.

Preparar para o exercício da cidadania inicia na família e implica na formação de valores, de ética, através do estímulo ao engajamento e participação do sujeito na construção de uma sociedade mais justa e solidária. Pois vivemos hoje uma cultura de violência. Nesse contexto, a educação pode estar a serviço dessa situação quando se acomoda, calando-se.

Tanto na família quanto na escola, ao formar para a vida em seu sentido radical, precisa-se abordar os direitos fundamentais da pessoa humana. Tais como o direito à moradia, à alimentação, à saúde, ao meio ambiente saudável, à educação e à participação. E, para isso, o direito a um trabalho digno, correspondente à qualificação do sujeito.

A instituição escolar não deve dispensar parcerias com a comunidade em que está inserida, promovendo, assim, aos alunos maiores oportunidade de integração.

Quanto à qualificação para o trabalho, a escola deve possuir setores especializados, tais como o Serviço de Orientação Educacional (SOE), Psicólogos para sondar os interesses e aptidões profissionais dos alunos. As instituições educacionais precisam oportunizar contatos e entrevistas com profissionais das áreas de seus interesses, podendo valer-se da internet, quando não através de visitas. Deve informar aos alunos outros cursos de qualificação, tais como órgãos que empenham-se em qualificá-los em cursos técnicos, para o ingresso mais cedo numa profissão. Isto quando eles não pretendem ou não têm condições de ingressar no curso superior.