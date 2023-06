Ao falarmos em qualidade de educação, precisamos contextualizá-la no tempo e no espaço. Em nosso país, há necessidade de considerar sua diversidade regional, o processo educativo tem de levar em conta as diversas culturas, privilegiando a igualdade na diversidade.

A educação de qualidade se destina a preparar o sujeito histórico, crítico, ético e criativo a fim de transformar-se, para transformar sua realidade.

Do ponto de vista sócio-político-econômico, após a dita globalização, as relações educação-trabalho vêm se modificando em função do mercado. Antes, o processo educacional embasava-se no paradigma teylorista-fordista, do trabalho em série. O indivíduo deveria especializar-se para exercer uma determinada função no emprego público e/ou privado. Tinha como objetivo “render o máximo, num menor espaço de tempo, com o menor dispêndio possível”, visando maior lucro para a empresa.

Hoje, este mesmo indivíduo precisa preparar-se para criar frentes de trabalho com a finalidade de prestar serviços às referidas instituições, tornando-se polivalente, isto é, entender e executar as diversas funções nas pequenas empresas chamadas terceirizadas. As grandes empresas contratam esses serviços, desobrigando-se, assim, dos encargos sociais, que as oneram em demasia.

Considerando essas mudanças, desde a educação familiar, o aprendiz deve ser incentivado a pensar, a fim de tomar decisões acertadas ao assumir lideranças frente a tais empreendimentos. A educação das respostas prontas já está ultrapassada. Nossa contemporaneidade exige uma formação humanizadora, levando em conta o aspecto cognitivo e afetivo, para que as relações interpessoais privilegiem o trabalho coletivo, no qual o sujeito protagonista de sua história seja capaz de pensar e sentir os problemas de seus semelhantes. E como tal, gratificá-los pelo seu trabalho com consideração e justiça. Para Paulo Freire, a qualidade da educação implica ‘amorosidade’, o que gera os movimentos transformadores e libertadores no contexto social. Já Maturana, educador chileno, referência da pesquisa educacional atualmente em nossas universidades, nos afirma que as escolhas se dão no âmbito da ‘afetividade’.

O que não acontece em nosso país, cujos impostos são altíssimos, penalizando os trabalhadores. Urge a tão falada reforma tributária. Porém, antes de executá-la, os legisladores precisam comparar os menores e maiores salários, para fazer justiça na distribuição da renda que pertence à população, favorecendo àqueles que trabalham e geram as riquezas.

E a Constituição Nacional que foi elaborada para normatizar os direitos e os deveres do cidadão, em vez de ser alterada a todo o momento, segundo o interesse daqueles que administram o país, deve ser cumprida na sua integra.

É para que a população saiba pacífica e democraticamente exigir justiça que necessitamos de uma educação de qualidade.