Educação emocional e transformação social

Você já ouviu falar do Centro de Promoção da Aprendizagem Social e Emocional (Cepase)? Consta de um grupo de 14 professores municipais e um médico, interessados em estudar o tema Inteligência Emocional, em Santa Rosa/RS, cujo referencial teórico embasa-se na leitura do livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman.

Este movimento surgiu em 1996. Devemos saber que não é de hoje que educadores comprometidos com a educação preocupam-se com a falha de uma educação essencialmente cognitiva, que menospreza seus aspectos emocionais.

Possivelmente, em conseqüência disso, estamos sofrendo a onda de violências que vêm assolando nossa sociedade. E, atualmente, um dos alvos da violência são as escolas. Não só no Brasil, mas através dos meios de comunicação, vemos frequentemente muitas escolas norte-americanas invadidas por agressores, alguns ex-alunos dessas mesmas instituições.

E exatamente foi em contato, via internet, com o autor Daniel Goleman, que o referido grupo gaúcho ficou sabendo que havia, já há 10 anos, um grupo de alfabetização emocional, em escolas dos Estados Unidos.

Este mesmo grupo norte-americano passou ao estudo das fases evolutivas do ser humano, cujo tema multiplicou-se através de palestras naquele país com a colaboração de renomados conferencistas sobre o assunto.

Outro método inédito de educação existente em nosso país chama-se “Escola Sem Livros”. Este tem como tema Inteligência Emocional e Social, Pensamento Crítico, Cidadania, Ética e Espiritualidade, e atinge 200 alunos por ano de forma presencial, e dois milhões por ano de forma virtual. Seu protagonista é um empresário, escritor e consultor, Heverton Anunciação. Trata-se de uma organização sem fins lucrativos que se chama “Escola Sem Livros”.

Todas essas iniciativas são embasadas em referenciais teóricos, cujos temas passam a ser experimentados fora do recinto da escola, o que significa não engessados pelos sistemas oficiais. Até 2002, esses movimentos sociais multiplicaram-se por diversos Estados brasileiros, atingindo professores, crianças e jovens das classes carentes e da classe média, bem como promovendo palestras com presidiários(as) de nosso país.

Sabe-se que, dada a necessidade de uma educação humanizadora, até hoje atuam no Brasil. E, além destes, outros tantos movimentos sociais existem, preocupados com uma educação própria à nossa atualidade. Porém, se investíssemos mais em Educação, tanto na autoestima como numa remuneração justa dos professores de nosso sistema, não precisaríamos de tantos gastos com presídios, nem com recuperação de presidiários.

Com semelhante objetivo, nasceu também em nosso Estado, precisamente na cidade de Santa Maria, o Movimento dos Educadores Cristãos, a exemplo da Associação de Educação Católica (AEC). O referido movimento vem atuando desde 1978, e muito tem contribuído com nossa Educação através de seminários e congressos, reunindo até mil professores daquela cidade e arredores. Assunto que será aprofundado no próximo artigo.