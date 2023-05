Existe uma interdependência entre os seres criados no planeta Terra. Uns dependem dos outros para sobreviverem. E o ser humano é o mais dependente de todos. Talvez, por isso, seja privilegiado, dotado da consciência de seus atos. Isto significa que a ciência é um atributo dos humanos. Precisam, como os demais seres vivos, de cuidados especiais e são conscientes disso. O que lhes atribui maior responsabilidade quanto à conservação da vida. Porém, nem sempre isso acontece.

Em geral, fazem guerra, destroem a flora, a fauna, poluem os rios, o ar e tudo o mais, pondo em risco seu próprio habitat e dos demais seres criados. Duas palavras explicam as causas de tal barbarismo: ganância e injustiça. Muitos são os que disputam as riquezas naturais, não se satisfazendo nunca com o que possuem.

Urge educar-se para a vida, antes que seja tarde demais. Precisamos refletir sobre o seguinte pensamento: “Deus perdoa sempre, os humanos perdoam às vezes, a natureza não perdoa nunca.” E como prova disso, vemos dia após dia os sinais dos tempos a nos advertir sobre a falta de empatia, a falta de amor à vida entre a humanidade. Ter mais, poder mais e ser mais sustentam o ego de muitos, mesmo que, para isso, precisem destruir vidas.

Poderia trazer aqui, como exemplo, o maior mandamento Cristão, pois sou cristã! Ou seja, “Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo”. Porém, sei que nada significaria para muitos. Pois a maioria não crê! Então, me permito adotar como exemplo uma teoria de um grande pensador, que diz que o ser humano, no seu desenvolvimento terreno, passa por três fases: a fase do instinto, a fase do intelecto e a fase do espírito. A primeira, a da infância, quando a criança quer tudo para si; a segunda, da adolescência, quando o jovem começa a interrogar-se sobre sua missão nesta vida; e a terceira, a do espírito, ao descobrir no exercício da vocação o prazer de servir.

Infelizmente, grande parte da humanidade não chega nem à fase do intelecto, e muitos, quando chegam, desviam-se do caminho, embriagados pelo egoísmo, pelo individualismo…

Mas não podemos ser tão pessimistas. Assim como vemos, pelos meios de comunicação de massa, muita maldade e negligência, vemos muitos gestos de solidariedade, principalmente, em casos de catástrofes, que continuamente têm ocorrido na natureza. Além disso, vemos muitos gestos de assistência social, cuja competência caberia ao Estado.

Vejamos que ambas as referências convergem para o amor. E só está educado para a vida quem chega à terceira fase, aprendendo a amar. Creio que, se pelo menos a maioria dos seres humanos chegasse a esta fase, a do espírito, inclusive e principalmente as autoridades públicas, a humanidade seria bem mais feliz.