Louvável iniciativa

Quando se sonha sozinho é apenas um sonho. Quando se sonha juntos é o começo da realidade. (Miguel de Cervantes)

A referida frase, embora usada de formas diferentes por diversos autores, aponta para o mesmo significado: o poder da união para que projetos se concretizem.

É muito louvável a iniciativa de autoridades de Lavras do Sul e Santana da Boa Vista de mobilizarem-se, unindo esforços, para trazerem um Instituto Federal de Educação a ser instalado nesta região, mais precisamente em nossa cidade, por ser aqui um ponto estratégico.

Mais uma Instituição Universitária Federal, com outros cursos, possibilitará novas opções, privilegiando assim grande número de estudantes de nosso município e de cidades vizinhas.

Considero que seja necessária a sondagem de interesses junto aos alunos do ensino médio e egressos para conhecimento da demanda de cursos a serem implantados, bem como a respeito do mercado de trabalho da região. Isso favorecerá a toda a comunidade, possibilitando que, na medida do possível, os jovens permaneçam em suas cidades de origem.

Uma Instituição Universitária profissionalizante beneficiará o desenvolvimento das respectivas cidades abrangentes. Neste contexto educativo, os estudantes desenvolverão a criatividade, a iniciativa, a liderança e o espírito de cooperação, podendo, assim, criar frentes de trabalho para prestar serviços no competitivo mercado contemporâneo.

Concordo plenamente que seja importante privilegiar a instalação de licenciaturas nas áreas de ciências e matemática, mas, antes de tudo, de linguagens e técnicos em informática, uma vez que a universidade existente deu maior ênfase à área de mineração.

Parabéns aos envolvidos em tão importante iniciativa. Nossos votos para que esse sonho se realize.