O Movimento Brasileiro de Educadores Cristãos e sua trajetória

“Quatro ideias chave em Educação” são apresentadas na proposta do Monsenhor Enrique Salman Sajuria, fundador da Confederação dos Educadores Católicos da América Latina e Caribe, da qual é federado o Movimento dos Educadores Cristãos do Brasil:

uma visão de homem, eixo da educação;

uma visão crítica e comprometida com o social;

uma visão global da natureza que fundamente o sentido do trabalho e da economia;

uma visão da historicidade do homem que fundamente a responsabilidade.

Visão do homem probabilístico implica uma experiência integralmente vivencial. É a base do projeto de vida e abrange as diversas dimensões humanas. Compreende-se, assim, o homem como um ser em relação, semelhante à antropologia bíblica. É no ato de dar e receber, na experiência da doação gratuita, na vivência do amor que vai se tornando cada vez mais humano e alcançando a plenitude de vida.

O homem vive na natureza, com a natureza. Nela, desenvolve sua capacidade de co-criador, transformando seu contexto. Tem consciência, portanto, de sua historicidade. Sabe que vive o presente, com base no passado, e é responsável pelo futuro. Pelo seu esforço, somado com o dos outros, deve antecipar a sociedade que espera.

A concepção de homem como eixo, como centro da Educação, deve estar à frente de todo o projeto educativo. Há que se ter consciência da dignidade e do valor da vocação humana. Sua realização pessoal deve gerar-se pelo amor sincero e a verdade, na busca da justiça, da solidariedade, do bem, da paz e demais virtudes.

O referido movimento iniciou suas atividades no Brasil em 1978, na cidade de Santa Maria, após a professora Marilene Bueno Coelho ter participado de um encontro de leigos da Igreja Católica, em Bogotá, Colômbia. Lá, ela recebeu a proposta de criá-lo aqui. A partir de então, com o apoio de Dom Ivo, na época bispo da diocese, iniciaram as atividades com seminários e encontros de professores e demais pessoas ligadas à educação.

No ano de 1992, na Colômbia, extrapolando as mil inscrições no Seminário, nos foi solicitado que criássemos o Movimento de Educadores Cristãos aqui. Encontramos o apoio da comunidade educacional, da Secretaria de Educação da nossa cidade e de cidades vizinhas, bem como da Secretaria de Educação Estadual e de Associações Educacionais. Contamos com a participação e a colaboração das entidades locais, bem como de palestrantes das diversas Universidades do país e do exterior. Nosso primeiro Seminário atingiu um número de 350 educadores, os demais chegaram a 550 participantes.

O movimento nacional promove uma Jornada de Verão anual com a participação de representantes dos diferentes núcleos e familiares, bem como de representantes da Confederação, vindo de outros países latinos.

A partir da criação do segundo núcleo, sentiu-se a necessidade da oficialização do Movimento em nosso país, o que aconteceu em 03 de fevereiro de 1999, sob o título de Movimento Brasileiro de Educadores Cristãos (Mobrec). A partir disso, foram criados outros núcleos, em várias cidades do nosso Estado, empenhados na promoção pessoal e profissional do educador, no sentido de elevar sua autoestima, a fim de que seja o protagonista da história educacional.

Estamos cientes de que é possível uma escola pública mais humana e menos excludente, com profissionais mais valorizados.