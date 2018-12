Gerar a própria energia elétrica a partir da luz do sol já é realidade em todo o mundo e Caçapava do Sul conta há dois anos com uma empresa de engenharia especializada nesse tipo de serviço: a Caza Solar.



Devido ao crescimento do interesse por essa tecnologia, muitas empresas estão surgindo para atender a demanda do público que deseja gerar a sua própria energia e não se preocupar mais com a conta de luz, que hoje detém parte da renda familiar ou empresarial, e que sofre mudanças sazonais, tais como as bandeiras tarifárias e os aumentos na tarifa.



Como são instaladas nos telhados das casas ou das empresas, as placas solares são a parte mais conhecida de um sistema fotovoltaico, porém não são as únicas, pois o sistema conta com equipamentos de conversão e proteção da rede elétrica, de suma importância para a longevidade do sistema.



Para esclarecer dúvidas dos consumidores sobre o sistema fotovoltaico, o engenheiro eletricista da Caza Solar, Fabricio Cazakevicius, ofereceu uma palestra aberta ao público no dia 6 de dezembro no auditório da Associação Comercial e Industrial de Caçapava do Sul – ACIC.

Na ocasião, procurou tirar as dúvidas do público. Abordou sobre a diferença entre o aquecimento solar e a energia solar fotovoltaica, os componentes de um sistema solar, e por que a energia solar é um investimento que deve ser feito o quanto antes.



A Caza Solar encontra-se na Rua Benjamin Constant, nº 785, no 2º andar do provedor Farrapo. Telefone para contato: (55) 99946 0609.

Fonte e foto: Caza Solar