Cachorro “assiste” aulas com o dono no curso de EJA

Cão Beethoven assistiu as aulas e participou da formatura do amigo Kiko

Foto: EJA/EENSA/Divulgação

O curso noturno da Educação de Jovens e Adultos de Ensino Médio (EJA), na Escola Estadual Nossa Senhora da Assunção é marcado por superações.



Na formatura do semestre passado, dia 28 de dezembro, dois casos chamaram a atenção da direção e professores da escola. O primeiro da dona Maria Eli Bica, 66 anos, que concluiu o ensino médio e ainda proferiu um brilhante discurso como oradora da turma.



Mas o destaque foi o aluno Valci Leonardo de Castro Perceval, o Kiko, vendedor de jornal na cidade que está sempre acompanhado do seu fiel amigo, o Beethoven.



O cachorro esteve presente em todas as aulas que Kiko frequentou durante os três semestres do curso, sempre deitado ao lado da classe do jovem.



Segundo a professora Ana Flavia Corrêa Leão, os professores e os alunos aceitaram a presença no cão em sala de aula, pois entenderam que o colega, passava por dificuldades emocionais e precisava do animal ao seu cachorro e assim garantir que Kiko completasse o curso.



– Todas as noites KiKo e Beethoven passavam na vice direção para pegar a caneta que eu guardava para ele e o cachorro me acenava feliz, eu guardava também o pote da água e na hora da merenda o aluno dividia a refeição com o seu fiel escudeiro. Em compensação os cuidados que Beethoven dedicava ao seu dono eram imensos. Esperava na porta do banheiro e um dia que o aluno passou mal na sala de aula não me deixou chegar perto, só quando ele percebeu que era para cuidar do seu dono me deixou dar assistência – contou a professora.



Na formatura não foi diferente, lá estava o Beethoven, animado e feliz ao lado do dono, comemorando a aprovação de Kiko, com direito a foto oficial.



De acordo com Ana Flavia, a convivência com os dois fez com que os professores percebessem que o processo evolutivo na educação se processa com amor e amparo, não interessa a forma, o importante é a inclusão do aluno.