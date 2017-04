Entidades Caçapavanas apóiam o projeto da Votorantim

Audiência Pública aconteceu no Teatro Dante Barone, em Porto Alegre

(Foto: Caco Argemi – ALRS)



Uma ação conjunta entre ACIC, CDL e Sindicato dos Trabalhadores Rurais em apoio ao projeto de mineração da Votorantim. O ônibus locado pelas entidades levou representantes e pessoas a favor do empreendimento a audiência pública que aconteceu na manhã de quarta-feira, 19 de abril, na Assembleia Legislativa do Estado, em Porto Alegre.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Caçapava do Sul, Odacir Mariani, destacou a importância da população e empresas da cidade apoiarem o projeto. “O empreendimento está diretamente ligado ao desenvolvimento da cidade, geração de emprego e renda, movimentando todos os setores, comércio, rede hoteleira e habitação, restaurantes, enfim o projeto trará muitos benefícios para a cidade. Estamos unidos em pelo desenvolvimento de Caçapava do Sul”, destacou.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Lasier Garcia, afirmou que doze associados participaram da Assembleia. O que motivou a ida da entidade foi o esclarecimento dos fatos. “Somos parceiros do projeto mas queremos saber da sua legalidade, prezando pela preservação do meio ambiente e saúde do pessoal que mora na região”.

Representando a CDL de Caçapava do Sul, foram o presidente Odacir Mariani e a colaboradora Alessandra Pereira, junto com os associados: Maria Jovelina Saraiva da Silva, Leisa Maria Marques Nunes, Henrique Tronco e Ariovaldo Dutra.

Imprensa CDL Caçapava do Sul