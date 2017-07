Entrevista – Descubra a “Identidade” do Sul em Canto

O Grupo Sul em Canto lança o CD “Identidade”dia 08 de julho, às 20h, na Rodeio Churrascaria. O ingresso para o jantar-show custa R$ 25,00. Crianças até sete anos não pagam. O trabalho musical de Adriana Dias, Adriana Inácio e Renata Bairros foi gravado no Estúdio Catedral.



As cantoras caçapavanas há 12 anos realizam espetáculos musicais, mostrando a versatilidade e ecletismo de seu repertório, fazendo releituras de clássicos do cancioneiro gaúcho, o resgate e a exaltação da figura da mulher no cenário musical e artístico do Rio Grande do Sul. Na entrevista, elas falam sobre o primeiro CD.



Gazeta – Como nasceu o projeto do CD Identidade?

Sul em Canto – Nós sempre pensamos na possibilidade de fazer um registro, mas sempre consciente de que a gravação de um CD é coisa séria no que diz respeito ao conteúdo, à imagem e mensagem que estaríamos passando. Assim, fomos protelando.



Porém, no ano passado devido ao incentivo de nossos amigos, familiares e músicos resolvemos encarar o desafio e dar início ao processo, que é longo! Desde a escolha criteriosa do repertório, dos arranjos, músicos que fariam parte e do estúdio. Tínhamos uma certeza desde o princípio, as músicas do nosso 1º CD teriam que ter “Identidade”.



Sul em Canto – O que o público vai ouvir no primeiro CD?

O CD Identidade traz música nativista, músicas de exaltação ao município, temática livre e exaltação à mulher em seu contexto histórico e social. São trabalhos autorais e regravações que se apresentam em ritmos que vão de milongas, chamamés e chacarera.



Gazeta – Quem são os autores das composições?

Sul em Canto – Nós procuramos trazer para o CD composições de autores locais. Também de autores renomados e que admiramos, a exemplo de AlcyCheuiche, Luiz Hugo Burin, Mano Paz, César Tiaraju Sousa, Doveney Carvalho, Renata Bairros, Enio Dias e Silvano Henriques, também os queridos NenitoSarturi, ZulmarBenitez, Emir Geraialde, Osvaldo Medeiros, Marlene Pastro, ZulmarBenitez, Cristiano Quevedo e Nico Fagundes.



Gazeta – Quem participa da gravação?

Sul em Canto – William Sitó (produção geral, violões), Juliana Miranda (Acordeom), Deco Paz (Acordeom), Silvano Henriques (Violão), Ricardo Fernandes (Contrabaixo), Ibiritê Beck (bombo leguero e cajón).



Sul em Canto – O show de lançamento do CD terá quanto tempo de duração?

O show tem previsão de durar em torno de 1h 15min, quando iremos apresentar as músicas do CD e também alguns clássicos que nos acompanharam ao longo do tempo nos shows e apresentações.



Gazeta – Terá algo mais no evento na Rodeio Churrascaria?

Sul em Canto – Durante o jantar as pessoas poderão desfrutar da boa música do amigo e companheiro de trabalho Rogério Silva, que está preparando um repertório com carinho para os amigos do Sul em Canto. Vamos estar conversando e autografando o CD que vai ser vendido no local. Também vamos sortear alguns brindes para nossos convidados.



Gazeta – Qual o planejamento de divulgação do CD?

Sul em Canto – Estamos trabalhando em cima do lançamento há mais de 60 dias buscando apoio financeiro das empresas e profissionais nossos parceiros, montando equipe para cada assunto, seja estrutural, divulgação. Neste momento nosso foco está em cima da divulgação mesmo, quando estamos visitando rádios locais, agendando entrevistas, fazendo um chamado mais direto da comunidade ao evento.



Quanto ao agendamento de shows estamos aguardando pelo lançamento para podermos focar nesta ampliação geográfica, visitando rádios de municípios vizinhos, tentar inserir nosso trabalhos em eventos e programas voltados para a cultura gaúcha.



Gazeta – Enfim, qual é a identidade do Sul em Canto?

Sul em Canto – Identidade gaúcha com certeza! Sulina, nativa, histórica e cultural.

Por Marcelo Marques / Gazeta de Caçapava

Foto: Juliana Miranda / Divulgação