ENTREVISTA – Dolores Estel, presidente eleita do SINPROMC

O Sindicato dos Professores Municipais de Caçapava do Sul promoveu eleição da nova diretoria para o triênio 2017/2019. A votação aconteceu no dia 06, na Sede da entidade e através de uma urna itinerante, utilizada para facilitar a votação dos docentes em sala de aula.



O presidente da Comissão Eleitoral, Edimar Fonseca, informou que houve a inscrição de apenas uma chapa liderada pela professora Dolores Hilda da Rosa Estel (primeira da direita) , tendo como vice a professora Marcia Miolo Dias. A concorrente recebeu 98.15% votos “SIM” e 1.85% votos “NÃO”.



A professora Dolores concedeu entrevista à Gazeta para falar sobre sua futura gestão a frente da entidade sindical.

Gazeta – Qual a razão de existência do Sindicato dos Professores?

Dolores – Prestar assistência aos associados, garantindo os direitos existentes na legislação vigente, oportunizando os momentos de reflexão com o intuito de assegurar a valorização profissional e pessoal bem como atendê-los nas diferentes reivindicações da categoria e representá-los frente aos demais órgãos.

Gazeta – Quais suas metas a frente do SINPROMC?

Dolores – Realizar reuniões junto às autoridades governamentais para acompanhar o cumprimento do Plano de Carreira (valorização profissional, piso salarial, promoções, eleições para diretores e outros), estabelecendo o diálogo nas negociações; Realizar visitas e participar de reuniões nas escolas da Rede Municipal com a finalidade de atendê-los nas suas necessidades e reivindicações, além de oferecer assistência jurídica aos associados.

Gazeta – Quais outras ações previstas no seu Plano de Ação?

Dolores – Realizar parcerias com diferentes entidades e órgãos do município para eventos, seminários, congressos, cursos, capacitações, formações, promovendo a valorização profissional e pessoal dos associados; Acompanhar o cumprimento da lei de aplicação do FUNDEB na rede municipal; Ampliar o acervo da biblioteca do sindicato para beneficiar os associados.

Gazeta – O Plano contempla a realização de atividades?

Dolores – Sim, pretendemos promover atividades de confraternização para os professores ativos e aposentados, buscando a integração através de palestras, reuniões, encontros, excursões, passeios culturais, atividades esportivas, promovendo assim o lazer e a autoestima dos associados.

Gazeta – Com relação à legislação municipal, o que a nova diretoria pretende fazer?

Dolores – Rever e reestruturar a Lei de Diretores e o Plano de Carreira do Magistério conforme a legislação vigente; Representar o sindicato e defender os interesses da entidade, juntamente com os órgãos diretivos e informativos.

Gazeta – Quais outras ações previstas para o próximo triênio?

Dolores – Apoiar as direções das escolas em suas reivindicações administrativas, pedagógicas, culturais, esportivas etc; Divulgar relatórios financeiros das atividades do sindicato, semestralmente na mídia; Negociar dívidas pendentes com os associados; Priorizar investimentos financeiros para a construção da sede social dos professores; Promover atividades sociais, recreativas, desportivas, de lazer e mostra pedagógica; Fomentar a criação de projetos que beneficiem o bem-estar da categoria; Manter e ampliar convênios com academias e outros serviços para associados; além de criar cartão de identificação dos professores para benefícios em uso pessoal.

Gazeta – Como ocorrerá a aplicação do Plano de Ação?

Dolores – O plano de ação previsto para a gestão de 2017/2019 do SINPRONC será avaliado semestralmente nas reuniões de diretoria e assembléias com os associados. O plano poderá sofrer ajustes conforme sugestões ou necessidade no decorrer da gestão.

Diretoria do SINPROMC para o biênio 2017/2018/2019.

Presidente: Dolores Hilda da Rosa Estel

Vice-Presidente: Marcia Rejane Miolo Dias

1ª Secretaria: Sonia Teixeira Dias

2ª Secretaria: Maria Algemira Veloso Teixeira

1ª Tesoureira: Leslie Maicá de Melo

2ª Tesoureira: Maria Beatriz de Melo Vieira

Conselho Fiscal

Titulares

Kathia Mariza Gai Dias

Genova Bitencourt Vivian

Vitoria de Oliveira Sayyed

Catia Cilene Moraes Dutra

Evanira Camargo da Silveira

Suplentes

Fatima Silveira Dutra

Luciane Felin Peripolli

Adriana Leal Dias

Rosane Beatriz Silva Teixeira

Alessandra Simon da Silveira