Escola Gladi Machado Garcia vence premiação do PVE

O projeto “Amor Pelo Riso”, da Escola Estadual de Ensino Médio Professora Gladi Machado Garcia, do distrito de Minas do Camaquã, foi o destaque municipal do Desafio Criativos da Escola, do programa Parceria Votorantim pela Educação (PVE), executado em Caçapava do Sul pela Nexa (ex-Votorantim Metais). O anúncio foi realizado durante a celebração oficial do encerramento da edição 2017 do programa, no clube Harmonia em Caçapava do Sul.

Os alunos do projeto premiado receberão R$ 1.500,00 como prêmio para celebrar ou investir no aprimoramento do trabalho. Já as duas educadoras envolvidas ganharão R$ 500,00 cada, para complementar sua formação profissional. A diretora da escola, Marta Teixeira, reunirá os pais dos alunos para decidirem em conjunto como usar o dinheiro.

O recurso ainda não tem destino, mas os alunos já fazem planos. A estudante Stefany de Oliveira Pinto (12 anos) está empolgada com as próximas ações, que incluem visitas a asilos e casas de repousos. O intuito do projeto é trazer alegria para a cidade onde vivem.

A professora Jaqueline Ferreira Dias explicou que a turma tem um perfil muito solidário, o que contribuiu no processo de desenvolvimento da ideia. A aluna Stefany lembrou de um momento marcante. Ao entregar uma flor a uma senhora com dificuldade de locomoção, percebeu a importância de distribuir afeto. O ato, disse Stefany, emocionou a todos presentes.

A cerimônia em Caçapava do Sul contou com a participação de 70 pessoas – entre alunos, autoridades e representantes escolares. Durante as atividades também foram celebrados os resultados das ações de Gestão Escolar e Gestão Educacional. Diretores e supervisores apresentaram os portfólios das melhorias promovidas nos espaços escolares, para torná-los verdadeiros ambientes de aprendizagem. Além disso, conheceram o documento orientador para a criação e manutenção dos ambientes escolares, desenvolvido pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação durante a execução do PVE.

Segundo a secretária municipal de educação, Leslie Maicá Melo, o trabalho de formação dos educadores estimulou os docentes e proporcionou a integração entre comunidade e escola. O resultado da parceria são as transformações nos espaços escolares, como a revitalização das pracinhas e o plantio de hortas. O ano de 2017 foi o segundo de Caçapava do Sul no PVE, dentro de um compromisso assumido pelo Projeto Caçapava do Sul de mantê-lo por quatro anos.

O “Desafio Criativos da Escola” ocorre em 45 países ao redor do mundo, movimentando 2,2 milhões de crianças e adolescentes. Os jovens são convidados a criar e implementar iniciativas que tornem suas escolas e comunidades lugares melhores.

Criativos da Escola

O desafio Criativos da Escola é promovido pelo Instituto Alana e é parte das iniciativas do PVE. Esse concurso propõe aos alunos participantes a criação de projetos para solucionar problemas do cotidiano. No final, é escolhido um destaque municipal, que recebe uma premiação em dinheiro, e um destaque nacional do PVE. São selecionados outros dez destaques gerais pelo Instituto Alana.

Sobre o PVE

O programa é desenvolvido pelo Instituto Votorantim desde 2008, em alinhamento às prioridades do Ministério da Educação (MEC) e possui impacto positivo comprovado sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Também possibilita o fortalecimento da cultura de formação continuada de profissionais de Educação. Além de Caçapava do Sul, o PVE está presente em 53 municípios brasileiros na edição de 2017, número que ultrapassa o triplo de cidades envolvidas no ano anterior.

Fonte: Comunicasul

Foto: João Mattos