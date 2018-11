Iniciativa vencedora levou, para dentro da escola, o debate sobre a depressão

(Foto: Divulgação)

O projeto “Depressão: a deriva química e emocional no nosso cérebro”, elaborado por alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Inocêncio Prates Chaves, é o destaque municipal do Desafio Criativos da Escola de 2018.



O resultado foi anunciado no último domingo em atividade aberta à comunidade em Caçapava do Sul. A praça em frente à Biblioteca Pública Municipal ficou repleta de livros e histórias durante o encontro de encerramento do 4º Ciclo do Parceria Votorantim pela Educação (PVE), programa desenvolvido pela NexaResources (ex-Votorantim Metais) e Instituto Votorantim, em conjunto com a Secretaria da Educação (Seduc) e o Instituto Alana.



O desafio Criativos da Escola busca fomentar o protagonismo de crianças e jovens, por meio de soluções criativas, para problemas cotidianos das escolas e da comunidade. Nesta terceira edição, oito projetos participaram do concurso.



O projeto vencedor levou para dentro da escola o debate sobre a depressão, uma doença que atinge cada vez mais a população mundial. A ideia surgiu de alunos que, atentos ao comportamento dos colegas, perceberam que alguns viviam isolados. A estudante Kailane Marques (15 anos), que pretende cursar psicologia, explica que a intenção foi a de quebrar o tabu sobre o tema. Durante o ano letivo, foram realizadas rodas de conversas com as turmas do sexto ao nono ano, sem a presença dos professores, para que os adolescentes se sentissem mais à vontade para falar.



Os idealizadores do projeto foram além das rodas de conversas e de pesquisas. Convidaram uma psicóloga para ir até a sala de aula esclarecer dúvidas dos estudantes, e reforçar a importância da ajuda profissional quando os sintomas depressivos permanecem. Pensando nos colegas que não se sentiam confortáveis para se expor, eles divulgaram o número 188 do Centro de Valorização da Vida (CVV). O serviço de apoio atende 24 horas todos os dias, gratuitamente.



Os vencedores do Desafio Criativos da Escola receberão R$ 500,00 para celebrar ou investir no trabalho apresentado. Já as duas educadoras envolvidas ganharão R$ 500,00 cada, para aprimorar sua formação profissional.

A estudante Kailane afirmou, emocionada, durante a premiação, que o dinheiro será usado para melhorar o projeto, desenvolvendo outras ferramentas. “É o primeiro passo para um trabalho que pode salvar a vida de outras pessoas”, reflete. A professora Fabiane Borba destaca a importância da discussão deste tema em sala de aula. “O corpo e a mente formam um organismo só, nosso sistema funciona em conjunto, precisamos levar em conta as emoções dos alunos” explicou.



O tema nacional do PVE neste ano é “Gestão com Foco na Aprendizagem” e busca apoiar os gestores na análise de resultados e qualificação das rotinas de acompanhamento e formação, para que os alunos tenham melhor rendimento de aprendizado e no tempo certo. A coordenadora pedagógica da Secretaria da Educação do município, Gislaine Huerta, acrescenta que atividades como esta contribuem para o aprendizado que vai além dos muros da escola. Ela aponta que ao participar de eventos que promovem a leitura, os alunos são incentivados a essa prática. “Ler ajuda a desenvolver o senso crítico, faz repensar, abre os horizontes”.



Maristela Souza, mãe do estudante Gabriel Dias (12), se orgulha ao falar do hobby do filho, que lê cerca de cinco livros por mês. O garoto, que sonha em fazer medicina, desde pequeno demonstrou interesse pela leitura. “Se tivesse que escolher entre livro ou chocolate, o livro sempre vencia”, relembra sorrindo.