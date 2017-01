Escolas de samba recebem projeto Carnaval 2017

Presidentes, diretores e integrantes das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Caçapava do Sul se reuniram na terça, dia 24, com o Secretário de Cultura e Turismo Leandro Bazotti, seu adjunto João Timótheo e com Cátia Cilene, representante do Clube Harmonia e Grupo Clara Nunes – entidades responsáveis pelo Carnaval deste ano- para discutirem o projeto.

Na ocasião, Leandro apresentou os gastos recorrentes do evento com contratação da estrutura (lonão, som, barracas de comércios, sonorização e iluminação, mesas e cadeiras da praça de alimentação e banheiros químicos); das bandas; DJs e seguranças. Além da redução de 50% do valor repassado às escolas.

O Secretário informou também o convite feito para o carnavalesco Omar Fernandes, que será diretor de Produção Cultural do Carnaval 2017.

“Fico feliz com o convite, como carnavalesco, já estou produzindo minha fantasia e posso colaborar com figurino na produção dos vídeos de escolha da Corte e buscar parcerias para maquiagem e cabelo e tornar a disputa mais igualitária. Faremos um grande evento, mesmo com a redução do orçamento, vamos resgatar ainda mais esta grande festa da comunidade”, disse Omar.