Jogos foram disputados no ginásio Melão (Fotos: Marcelo Marques)

Aconteceu no sábado, dia 23, no ginásio de esportes Melão, os jogos de confraternização de final de ano da escolinha do Santos Futebol Clube. Após as partidas, os jogadores ganharam medalhas e os goleiros receberam troféus.

A direção do clube agradece os patrocinadores que contribuíram para o evento e desejam que a parceria continue no próximo ano.