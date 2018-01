Espaço Social – Casamento de Geruza e Lucas

A cerimônia de casamento de Geruza e Lucas foi celebrada no sábado, dia 23 de dezembro de 2017, na Igreja Cristã Maranata, em Caçapava do Sul. Ela é filha de Geremias Souza Vargas e Isabel Cristina da Silveira Vargas. Ele é filho de Ivo Rosilei Deitos e Sandra Dias Deitos.



A recepção aos convidados, com Buffet do Marlo, Espaço Decoração de Festas e Fabíula Ferreira Fotografia, ocorreu na AABB. Os noivos passam lua de mel em Buenos Aires.

Fotos: Fabíula Ferreira/Divulgação